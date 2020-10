Incidentul a avut loc pe 2 martie anul trecut, șoferul cu pricina a fost prins băut la volan de un polițist, iar pentru a nu rămâne fără permisul de conducere a căzut la învoială cu polițistul, care la rândul lui a cerut ajutorul altor două cadre medicale.

Astfel, ei au acceptat ca, în locul bărbatului, să îi fie recoltat sânge mamei acestuia, pentru stabilirea alcoolemiei.

Totodată, poliţistul a atestat prin semnătura sa menţiunile necorespunzătoare adevărului din procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice, conform cărora mostra de sânge s-a recoltat de la suspect, în vederea determinării alcoolemiei acestuia, potrivit Direcției Generale Anticorupţie, potrivit News.

Însă fapta lor a ieșit la iveală, iar cei trei au fost trimişi în judecată în 14 octombrie 2019, de către procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, ca urmare a finalizării urmăririi penale, efectuate cu sprijinul poliţiştilor anticorupţie ai DGA Maramureș.

La aproape un an de la comiterea faptei Curtea de Apel Cluj a dat decizia finală în acest caz. Agentul de la Poliţia Judeţeană Maramureş a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual. De asemenea, medicul de gardă și asistentul medical au primit o pedeapsă de 1 an și 7 luni de închisoare pentru aceleași fapte.

