În apropierea unui autobuz staționat, chiar în capătul aleii de acces în parcul în care se află Sala Sporturilor Olimpic și în fața unor privitori, un șofer a fost filmat făcând manevre periculoase.

Șoferul din imagini „execută” câte drifturi, ceea ce în disciplina sportivă cu acest nume înseamnă deraparea controlată a mașinii la viteze mari, modificând traiectoria prin alunecarea roților într-un mod intenționat.

După câteva manevre, șoferul pare să parcheze, în condițiile în care din celălalte sens se apropie 2 autoturisme.

Cel mai probabil, înregistrarea a fost făcută marți, 30 decembrie, când în orașul Ploiești a nins ușor, iar carosabilul alunecos a pus probleme conducătorilor auto.

„Primii fulgi de nea au scos din casă amatorii de senzații tari”, a fost titrată filmarea.

În imagini se vede și cum alt șofer derapează în aceeași zonă.

