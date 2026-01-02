În apropierea unui autobuz staționat, chiar în capătul aleii de acces în parcul în care se află Sala Sporturilor Olimpic și în fața unor privitori, un șofer a fost filmat făcând manevre periculoase.
Șoferul din imagini „execută” câte drifturi, ceea ce în disciplina sportivă cu acest nume înseamnă deraparea controlată a mașinii la viteze mari, modificând traiectoria prin alunecarea roților într-un mod intenționat.
După câteva manevre, șoferul pare să parcheze, în condițiile în care din celălalte sens se apropie 2 autoturisme.
Cel mai probabil, înregistrarea a fost făcută marți, 30 decembrie, când în orașul Ploiești a nins ușor, iar carosabilul alunecos a pus probleme conducătorilor auto.
„Primii fulgi de nea au scos din casă amatorii de senzații tari”, a fost titrată filmarea.
În imagini se vede și cum alt șofer derapează în aceeași zonă.
