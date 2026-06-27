65.000 de euro, ascunși sub bancheta mașinii

În Uniunea Europeană, persoanele care intră sau ies din spațiul comunitar cu 10.000 de euro sau mai mult în numerar sunt obligate să declare suma autorităților competente. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi consistente și alte sancțiuni.

Un astfel de caz s-a petrecut recent la punctul de trecere a frontierei Bajakovo, unul dintre cele mai importante din Croația, unde vameșii au descoperit bani cash nedeclarați, potrivit vecernji.hr.

Pe 24 iunie 2026, în timpul controlului unui cetățean italian, care conducea un autoturism înmatriculat în România, autoritățile au constatat că acesta nu declarase numerarul pe care îl introducea în UE.

Conform reglementărilor în vigoare, pasagerii care transportă 10.000 de euro sau mai mult trebuie să completeze un formular de declarare a numerarului și să îl depună la Administrația Vamală sau la Poliția de Frontieră, în format scris sau electronic.

Cetățeanul italian nu a făcut acest lucru. În urma unei verificări amănunțite a vehiculului, funcționarii vamali au găsit 65.000 de euro ascunși sub bancheta mașinii.

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Întrucât banii nu au fost declarați, autoritățile au emis pe numele șoferului un proces-verbal de contravenție și i-au aplicat o amendă în valoare de 13.200 de euro.

Cu câți bani ai voie să treci vama. Reguli Norme privind călătoriile cu numerar la intrarea sau ieșirea din UE

Dacă intenționați să intrați sau să ieșiți din UE cu suma de 10 000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte monede), trebuie să declarați acest lucru autorităților vamale din țara UE de intrare sau ieșire, utilizând formularul UE de declarație de numerar . Conform normelor UE, termenul „numerar” se referă la:

bancnote și monede (inclusiv monede care nu mai sunt în circulație, dar sunt acceptate la schimb de către bănci)

instrumente negociabile la purtător (și anume cecuri și cecuri de călătorie, bilete la ordin sau ordine de plată semnate dar fără beneficiar desemnat)

monede cu un conținut de aur de cel puțin 90 %

lingouri, pepite sau bulgări cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %

Dacă nu depuneți o declarație de numerar când ar trebui sau dacă declarația de numerar este incorectă sau incompletă, sunteți pasibil de sancțiuni, potrivit europa.eu. Nu uitați că autoritățile vamale pot efectua controale individuale și vă pot verifica bagajele și mașina.

Autoritățile vamale vor interveni, de asemenea, dacă există indicii că numerarul este legat de activități infracționale, chiar dacă suma este mai mică de 10 000 EUR. Autoritățile vamale vă pot solicita, de asemenea, o declarație de informare cu privire la numerar, dacă numerarul cu o valoare de cel puțin 10 000 EUR intră sau iese din UE prin poștă, curier sau transport de marfă.

În acest caz, expeditorul sau destinatarul ori reprezentantul/reprezentanții acestuia trebuie să depună o declarație de informare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea autorităților vamale.

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