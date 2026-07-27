Adelina și Cristi Chivu au profitat, în luna iunie, de câteva zile de relaxare în Grecia, unde au participat și la un eveniment special în calitate de nași. Cuplul și-a făcut timp și pentru câteva ore petrecute pe plajă, iar soția antrenorului de la Inter a fost surprinsă într-o apariție rară în costum de baie.

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Adelina Chivu, apariție discretă pe plajă în Mykonos

În luna iunie, Adelina și Cristi Chivu au ajuns în Grecia pentru a participa la un eveniment de familie, unde au fost nași. Cei doi au profitat de ocazie și au petrecut câteva zile de vacanță în Mykonos, una dintre cele mai populare destinații de vară.

În timpul sejurului, cuplul a mers și la plajă, iar Adelina Chivu a fost surprinsă în costum de baie, o apariție rară pentru vedetă. Deși este apreciată pentru eleganța și discreția sa, soția lui Cristi Chivu publică foarte rar fotografii în astfel de ipostaze pe rețelele de socializare.

A ales un costum de baie întreg și a stat mai mult la umbră

Pentru ziua petrecută pe litoralul din Mykonos, Adelina Chivu a optat pentru un costum de baie negru, întreg, pe care l-a completat cu o rochie transparentă, tot de culoare neagră. Pe parcursul șederii pe plajă, aceasta a preferat să rămână în mare parte îmbrăcată și să petreacă timpul sub umbrelă, într-o atmosferă relaxată, alături de soțul ei.

Ținuta aleasă a fost în acord cu stilul discret pe care Adelina Chivu îl afișează de obicei în aparițiile sale publice și în fotografiile distribuite în mediul online.

Adelina Chivu este activă pe rețelele de socializare, însă preferă să împărtășească imagini din viața de familie, proiectele sale sau călătorii, evitând fotografiile în costum de baie. Potrivit postărilor din mediul online, ultima imagine în care a apărut în costum de baie a fost publicată în urmă cu aproximativ șase ani.

Intervențiile estetice făcute de Adelina Chivu

Adelina Chivu are 44 de ani și se menține într-o formă fizică de invidiat. Soția lui Cristi Chivu, mamă a două fete mari, adolescente, arată spectaculos, dovada stând în cele mai recente apariții în mediul virtual.

Soția lui Cristi Chivu arată impecabil la 44 de ani. Aceasta a apelat în urmă cu ceva timp la medicul estetician, care i-a făcut câteva retușuri la nivelul feței. În ultimii ani, Adelina și-a schimbat alimentația și face sport, astfel că rezultatele sunt vizibile.

Adelina a dezvăluit că și-a mărit buzele și și-a definit pomeții. Vedeta a ales să facă asta pentru a-și îmbunătăți trăsăturile.

Adelina și Cristi Chivu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 17 ani. Au împreună două fete mari și una dintre cele mai admirate căsnicii. Recent, ea a dezvăluit cum a început relația lor.

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