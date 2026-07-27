Ploi, luni după-amiază, în București

În intervalul 27 iulie, ora 10:00–28 iulie, ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales după-amiaza sunt prognozate ploi de scurtă durată, cu acumulări de 2–5 l/mp, precum și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 30–31 de grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 16 și 19 grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM.

Marți, vremea devine călduroasă

Pentru intervalul 28 iulie, ora 09:00 – 28 iulie, ora 20:00, ANM prognozează o vreme călduroasă în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1–5 l/mp, și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius.

Tot luni, 27 iulie, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări cod galben de vreme instabilă şi intensificări ale vântului, valabile până marţi seara în mai multe zone din ţară.

Vezi și prognoza meteo ANM pentru perioada 27 iulie–23 august 2026.