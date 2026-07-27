Inițiativa face parte din planul Vision 2030, iar autoritățile saudite consideră că plantarea celor 10 miliarde de copaci este echivalentă cu restaurarea a peste 74 de milioane de hectare de teren în următoarele decenii, prin combinarea împăduririi cu refacerea ecosistemelor din zonele aride.

Progresul a fost gradual. Suprafața restaurată a ajuns la 250.000 de hectare până în 2024, iar la începutul anului 2026 a depășit pragul de un milion de hectare. Următorul obiectiv este restaurarea a 2,5 milioane de hectare până în 2030, cu ajutorul unor proiecte care folosesc apa din baraje și colectarea apei de ploaie pentru susținerea noilor plantații.

Reprezentanții Convenției Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD) au descris această realizare drept o dovadă că restaurarea terenurilor la scară largă este posibilă chiar și în unele dintre cele mai aride regiuni ale lumii. Potrivit organizației, rezultatul demonstrează că politici adecvate, cercetarea și angajamentele pe termen lung pot transforma degradarea terenurilor într-o oportunitate pentru creșterea rezilienței.

Momentul este important și în contextul participării Arabiei Saudite la cea de-a 17-a sesiune a Conferinței Părților la UNCCD, care va avea loc în august 2026, în Mongolia. Autoritățile saudite vor prezenta acest proiect în cadrul discuțiilor privind accelerarea restaurării terenurilor și adaptarea la secetă.

Plantarea copacilor a fost un element central al Saudi Green Initiative încă de la lansare. Proiectele includ milioane de arbori plantați de-a lungul autostrăzilor, refacerea pășunilor în zeci de locații și utilizarea apei uzate tratate pentru irigare. Totodată, în orașe precum Riad au fost dezvoltate noi parcuri și spații verzi.

Pe lângă restaurarea terenurilor și împădurire, inițiativa include obiective precum producerea a jumătate din energia electrică a țării din surse regenerabile până în 2030 și extinderea suprafețelor terestre și marine protejate. Autoritățile susțin că proiectul demonstrează că dezvoltarea economică și protecția mediului pot avansa împreună, iar următorul prag este restaurarea a 2,5 milioane de hectare până în 2030.



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