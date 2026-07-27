Dana Rogoz continuă vacanța cu familia în Sicilia. După două nopți petrecute în Buseto Palizzolo, la o fermă tradițională, actrița, soțul și copiii au pornit spre estul insulei, făcând o oprire nostalgică la Cefalù, un loc pe care îl vizitaseră și în urmă cu opt ani, pe vremea când fiul lor, Vlad, era doar un copil.

Traseul lor a fost marcat de frumusețea peisajelor italiene, dar și de provocările create de incendiile de vegetație care afectează sudul Europei în această perioadă.

Cum s-a protejat familia Danei Rogoz de incendiile din Sicilia

În ciuda veștilor alarmante privind incendiile de vegetație din Italia, Spania și Franța, actrița și-a asigurat comunitatea că lucrurile sunt sub control în zonele în care se află cazată.

„Pentru că m-ați întrebat, vă spun că sunt incendii în Sicilia, așa cum sunt și în Spania sau Franța. Norocul nostru a fost că am avut ambele cazări rezervate în zone în care vegetația nu a luat foc. Dar chiar și așa, ieri am trecut cu mașina pe lângă un incendiu care se pornise la o fabrică”, a mărturisit Dana Rogoz.

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Vedeta a explicat și motivul pentru care a preferat să nu publice pe rețelele de socializare imaginile surprinse în timpul călătoriei.

„N-am arătat imagini, ca să nu fie exploatate de presă cu mesaje de tipul «clipe de coșmar în călătoria Danei». În realitate, noi am fost mereu în siguranță și nu am întâmpinat obstacole în drumul nostru”, a adăugat actrița.

Drumuri închise pe insulă și măsuri de precauție

Chiar dacă traseul principal al familiei nu a fost blocat, fenomenele au afectat anumite linii de transport din centrul insulei. Actrița a observat îndeaproape măsurile luate de autoritățile locale pentru protecția populației și a turiștilor.

“S-au inchis anumite porțiuni de drum prin centrul insulei, ba chiar si o linie de cale ferata, care trecea exact prin zona incendiului pe care noi îl vedeam, de la distanță, din mașină. Dar acesta e motivul pentru care nu ne aventuram prea mult prin insulă, ci rămânem în zonele sigure”, a precizat Dana Rogoz.

După oprirea din Cefalù și plajele din San Vito Lo Capo sau Erice, de unde actrița a postat fotografii, familia s-a mutat aproape de Taormina, continuând vacanța cu experiențe culinare locale și degustări de produse tradiționale.

Foto: Facebook

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