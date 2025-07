Polițiștii au descoperit că bărbatul avea o alcoolemie de 3,49 g/l alcool pur în sânge și dreptul de a conduce suspendat.

În mai 2025, acesta fusese condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru o infracțiune similară. Polițiștii din Brigada Rutieră a Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, l-au reținut pe bărbat pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat și sub influența alcoolului.

„La data de 13 iulie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reținut un bărbat în vârstă de 56 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei.

După ce a fost testat cu aparatul alcooltest, bărbatul a arătat un rezultat de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus la sediul I.N.M.L. pentru prelevarea de mostre biologice, confirmându-se o alcoolemie de 3,49 g/l.

Verificările au arătat că bărbatul avea permisul suspendat din cauza unei infracțiuni similare comise pe 14 februarie 2023. În urma prezentării la Judecătoria Sectorului 3, judecătorul a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, în urmă cu câteva zile a avut loc un accident grav pe Centura București, în care au fost implicate un TIR și o mașină. Șoferul autoturismului a murit.