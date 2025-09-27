Zulchefil Selciuc a avut probleme cu legea și în trecut. El a fost prins conducând în București cu o alcoolemie de 2,25 ‰ alcool pur în sânge, fiind sancționat cu o amendă de penală de 20.000 de lei.

Miercuri, 25 septembrie, bărbatul a recidivat. Acesta a încercat să mituiască un polițist, oferindu-i 927 de lei pentru a-l face scăpat. Numai că a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au documentat activitatea infracțională a bărbatului de 38 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Astfel, s-a stabilit că Zulchefil a purtat și brățară electronică după ce fosta concubină a obținut ordin de protecție împotriva lui. Femeia l-a acuzat că, pe fondul consumului de alcool, a agresat-o fizic de mai multe ori.

