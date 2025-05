A intrat pe interzis

Patrula de poliție a observat un Fiat care a ignorat un semn de „accesul interzis”. Când șoferul a realizat că este urmărit, a încercat să fugă. După o scurtă urmărire, bărbatul s-a oprit singur.

La verificarea actelor, șoferul a mărturisit surprinzător că nu a avut niciodată permis de conducere. Polițiștii au verificat în baza de date oficială și au confirmat că bărbatul nu obținuse niciodată carnet.

Deși nu a precizat exact de cât timp conducea ilegal, poliția estimează că ar fi vorba de peste 35 de ani.

„Credem că este vorba de peste 35 de ani”

„Bărbatul nu a spus de cât timp conducea fără permis, dar credem că este vorba de peste 35 de ani la volan fără să fi dat vreun examen sau să fi obținut o autorizație”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Vera Skolkova.

În urma incidentului, polițiștii i-au interzis bărbatului să mai conducă. Mașina a fost ridicată, iar șoferul va fi anchetat de autoritățile administrative.

Ce riscă

Bărbatului îi poate fi aplicată o amendă de până la 3.000 de euro. În plus, dacă va dori să dea de permis de conducere în viitor, va trebui „să aștepte” cel puțin trei ani.

Fostul internațional român Florin Prunea, 56 de ani, 40 de selecții, a dezvăluit că a condus fără permis timp de 4 ani, în timp ce juca la Universitatea Craiova.

Florin Prunea

Știi că se mergea cu mașina cu soț și fără soț? Eu aveam și cu soț și fără soț…bine, dar n-aveam carnet. 4 ani eu am mers fără carnet. La Craiova, în `90, Dumnezeu să-l ierte, era generalul Sandu șeful miliției.

Prunea: „Nu știam prioritatea, l-am luat pe unul pe capotă”

„S-a prescris. Seara mi-am luat un Oltcit nou și a venit cumnatul meu din Belgia să îi arăt cum conduc eu Oltcit-ul, nici nu am luat țipla de pe scaune. Eu nu știam să conduc, că n-aveam carnet, și în loc să bag în viteza întâi, am băgat în marșarier…când am dat în spate și i-am dat lu`unu, una…,care era în spatele meu. Îi las lui ăla telefonul pe un bilet, «Îmi cer scuze». Pe la 4.00 dimineața, pac-pac-pac, la ușă, îi zic lu` nevastă-mea: «Du-te tu, să-l văd, dacă e mai înalt așa, vorbește frumos cu tine, că te vede femeie»”.

«Domnul Prunea, eu sunt ăla căruia i-ai lovit mașina». I-am reparat mașina, dar eu mergem fără permis, în oraș, nu-ți mai spun că nu știam prioritatea, l-am luat pe unul pe capotă, n-am știut, eu trebuia să fac stânga și el venea din dreapta, dar avea prioritate, n-am știut”, a rememorat cel poreclit „Hanțu”.

