Șoferul român a declarat la fața locului că intenționa să folosească o „scurtătură”, însă punctul exact de intrare pe autostradă este încă investigat. Testul pentru consumul de droguri efectuat de polițiști a indicat un rezultat pozitiv, relatează publicația austriacă Heute.

Bărbatul a fost reținut provizoriu și dus la spital pentru examinare medicală de către un medic oficial. Acesta a refuzat colaborarea și nu a oferit detalii suplimentare despre accident, au raportat autoritățile.

Traficul pe A23 a fost deviat timp de aproximativ două ore, ceea ce a provocat blocaje semnificative.

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc marți, 20 ianuarie, în Austria. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar impactul a fost fatal pentru ambii șoferi.

Victimele sunt un bărbat român în vârstă de 50 de ani, din Schalchen, și o tânără de 26 de ani din Mauerkirchen. Ambii au murit pe loc, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare.



