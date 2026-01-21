Sute de sticle de alcool furate din camioane românești, în portul Zeebrugge din Belgia

Conform publicației Krant van West-Vlaanderen, pe 24 mai 2023, poliția a fost alertată cu privire la activități suspecte într-o parcare de pe strada Loodswezenstraat din Zeebrugge, Belgia.

Cinci bărbați au fost surprinși atunci transferând diverse bunuri dintr-un camion într-o autoutilitară cu numere de înmatriculare românești.

În urma verificărilor, s-a constatat că din încărcătură lipseau 46 de sticle de whisky Chivas Regal.

Ce au filmat camerele de supraveghere

Imaginile de pe camerele de supraveghere l-au adus în atenția anchetatorilor pe șoferul român Viorel J., în vârstă de 30 de ani. Potrivit anchetei, acesta ar fi deschis remorca TIR-ului, pentru ca marfa să poată fi transferată în autoutilitara Citroën Berlingo a lui Bogdan T. (39 de ani), care ar fi plătit suma de 3.800 de euro pentru bunurile sustrase.

De asemenea, Andrei C. (33 de ani) a fost identificat ca participant la fapte, inclusiv cu ajutorul unor fotografii publicate pe rețelele sociale.

Peste 1.000 de sticle de whisky, coniac și Cointreau furate din propriul camion

Ancheta a scos la iveală și alte fapte similare. Pe 26 aprilie 2024, 18 cutii de băuturi Rémy Cointreau au dispărut din camionul cu care Andrei C. se deplasa spre Regatul Unit.

La începutul lunii martie, acesta ar fi furat 630 de sticle de whisky Jack Daniels, iar Viorel J. ar fi fost implicat și în furtul a 504 sticle de coniac Rémy Martin.

Cei doi neagă în continuare acuzațiile, în ciuda existenței unor imagini de supraveghere.

De asemenea, anchetatorii au constatat că sigiliile camioanelor au fost schimbate, însă inculpații susțin că nu au avut nicio implicare în acest aspect.

Procurorii cer pedepse mai blânde pentru români

Procurorul general a recunoscut în fața instanței că nu poate dovedi cu certitudine că furturile de Jack Daniels și Cointreau au avut loc pe teritoriul Belgiei, și nu în Franța, România sau Regatul Unit. Din acest motiv, aceste fapte nu pot fi urmărite penal în Belgia.

În primă instanță, Andrei C. a fost condamnat la 18 luni de închisoare, iar Bogdan T. la un an de detenție efectivă. În apel, procurorul general solicită șase luni de închisoare cu suspendare pentru ambii, având în vedere limitele probelor disponibile.

Instanța urmează să pronunțe decizia finală pe 18 februarie.

În urmă cu doar câteva zile, tot în Blegia, un șofer român a rămas fără mașină, după ce polițiștii l-au prins când se uita la videoclipuri, beat, în timp ce conducea. Bărbatul avea 2,28 la mie alcool în sânge, de aproape cinci ori mai mult decât limita legală de 0,5 la mie.

