Șofer român de TIR implicat într-un accident mortal, în Bulgaria, față în față cu o rudă a victimei: „Mi-am cerut scuze, i-am spus că nu am nicio vină”

Un autoturism Volkswagen Passat condus de un bărbat de 41 de ani a virat la dreapta pe sensul său de circulație și s-a izbit de un camion românesc oprit în afara părții carosabile, într-o zonă adiacentă de parcare de urgență.

Valentin Rotaru, 31 de ani, e șoferul român al camionului și duminică de dimineață el a povestit pentru sursa citată ce s-a întâmplat.

„Aseară veneam din Turcia și am oprit 5 minute aici în parcare, să-mi fac nevoile ca orice om și când m-am urcat la volan să pot să plec, mai aveam 3 km până la parcare la Ruse, am simțit o bușitură, practic a intrat cineva în mine. S-a simțit o bușitură tare, m-am dat jos să mă uit, era o mașină în spatele remorcii mele, era făcută praf”, a povestit românul.

El a coborât și a mers în spatele camionului și spune că celălalt șofer era în viață când a ajuns lângă el: „Mai respira. Am pus mâna pe telefon, am sunat la poliție, a venit poliția și dânșii s-au ocupat de tot”.

EXCLUSIV. Revoltă în TVR: Angajații acuză „motive stupide" prin care conducerea a mărit peste o sută de salarii. Se vor primi bani în plus pentru că angajații „aduc cheile" sau „se prezintă la serviciu"

După ce victima a fost preluată de ambulanță și epava mașinii care l-a lovit fusese luată de polițiști, românul spune că o rudă a celui decedat a venit la camionul lui: „A venit cineva din familia șoferului aseară aici, nu știu cine era doamna, era o doamnă cu ochelari. Mi-am cerut scuze, i-am spus că nu am absolut nicio vină. Practic eram parcat și a intrat direct în mine frontal. Nu am avut nicio vină, eram pe loc. Am vorbit cu dânsa, nu știa bine engleză și din ce am înțeles mi-a spus că i s-a făcut rău la volan și de aceea a intrat în mine. Mai multe informații nu pot să vă dau, m-au chemat astăzi la poliție să dau niște declarații și acum aștept.”

Șoferul Passatului a fost dus de ambulanță la un spital din Ruse, cu multiple răni, dar a murit în unitatea medicală. Șoferul român a fost testat pentru alcool și rezultatul a fost negativ.

