Șoferul de tir din Cavnic, județul Maramureș s-a oprit pentru odihnă într-o parcare de lângă Ljubljana. S-a culcat în cabină și în jurul orei 24:00, joi noaptea spre vineri, s-a trezit. S-a uitat prin perdeaua de la camion și a văzut ceva suspect.

„Eram în parcare în Ljubljana, după ce am alimentat, și era blocaj și am zis că nu mai merg mai departe. Nu avea niciun rost, că mai aveam doar o oră de program.

Am rămas acolo și m-am culcat mai devreme. Pe la 12 noaptea, m-am trezit că îni era foame și am tras un pic perdeaua de la geam. Și mi s-a părut ceva suspect că erau în fața mea două camioane, parcate în lung. Și în momentul ăla când m-am uitat mai atent am văzut furtunul.

Și am sărit din cabină și l-am văzut pe ăsta, pe individ. Și am fost pe el. Nu l-am mai întrebat… El zicea că a greșit. Lasă-mă măi nene că am greșit. El mi-o furat motorina și o băga în rezervorul lui din partea stângă a camionului lui. Și el nu o știut câtă motorină am, eu aveam full. I s-a umplut rezervorul și a curs peste.

În momentul în care eu mă certam cu el, o trecut o mașină și o alunecat pe motorina care curgea din rezervor. Și ăia din mașină o sunat rapid la poliție, că o văzut că îi curge la ăsta motorina din rezervor. În câteva secunde o fost poliția acolo”, a povestit șoferul, pentru sursa citată.

Recomandări „Fără acest ajutor, mulți dintre cei care sunt acum în viață ar fi fost morți”. Cine sunt oamenii din armata civilă a Kievului care susțin din linia a doua rezistența pe frontul de luptă

„De la mine a furat o mie de litri de motorină. După ce mi-a dat motorina înapoi din rezervorul lui la mine, poliția l-a dus cu mașina poliției. Apoi l-a adus înapoi și l-a dus cu camionul. Dar chestia e că mai era încă un camion. Coleg de-al lui. Îl am pe filmări. Un camion albastru.

După ce au plecat ploțiștii, maramureșeanul s-a urcat în cabină și a încercat să se odihnească. Doar că, la ora 4.37, în parcarea respectivă și-a făcut apariția un autotren înmatriculat în județul Argeș. Din cabină au coborât 5 bărbați. Aceștia au sărit la șoferul din Maramureș. L-am îmbrâncit, l-au aruncat pe asfalt, apoi au început să îl lovească cu picioarele.

„O revenit un al treilea campion în care erau 5 indivizi. M-au atacat și mi-au spart capul și mi-au rupt urechea. Daaa, m-au agresat complicii. O sunat un polonez, că eu nu știu slovenă. Și o sunat după poliție, dar nu a mai venit poliția.

M-am dus cu colegul polonez în peco, tot sânge, și doamna de acolo mi-a dat niște servețele să mă șterg și ea a sunat la poliție. Au venit rapid, dar mi-au zis să nu mai depun nicio plângere, că nu îi mai găsește nimeni, oricum. Am toată filmarea de la băiatul polonez, că avea cameră de bord și mi-a trimis pe telefon. Am vorbit cu patronul în România, care a anunțat poliția la noi în țara. Toate cele trei camioane erau de Argeș”, a mai spus maramureșeanul.

