Momentul în care un fotbalist este lovit în zona sensibilă de un obiect aruncat din tribună, înainte să bată un penalty, în campionatul Sloveniei | VIDEO

Scorul era 0-0, în minutul 26, când atacantul Florucz se pregătea să execute lovitura de la 11 metri. El a fost lovit între picioare de un obiect aruncat din tribună de ultrașii gazdelor.

Presa austriacă scrie că a fost vorba de o „mică butelie încărcată cu gaz”. Jucătorul s-a încovoiat de durere.

Meciul de pe arena Ljubski vrt, disputat în fața a 9.650 de spectatori, a fost întrerupt câteva minute și reluat ulterior.

Iar Florucz a insistat să bată și a ratat penalty-ul! El a fost, ulterior, schimbat la pauză.

Horrible scenes in Maribor



Olimpija is awarded a penalty. Maribor fans throw a gas canister? at the taker Florucz



The game was immediately stopped.



Currently 1-1 pic.twitter.com/mrsF5H5mTu