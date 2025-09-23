Mașina avariată a atras atenția unei patrule a poliției rutiere luni după-amiază, pe autostrada A1.

Șoferul român cu mașina „de fier vechi” nu și-a mai putut continua drumul

La controlul făcut atât asupra șoferului român, cât și al vehiculului, suspiciunile agenților s-au confirmat: automobilul nu mai avea ce căuta pe șosea. Au fost găsite patru defecte, inclusiv cele descrise de ofițeri ca „pericol iminent”.

Printre altele, ambele anvelope din față ale mașinii erau atât de uzate, încât se vedea deja materialul interior, iar cadrul era puternic ruginit pe ambele părți.

În plus, au fost observate apoi alte 15 defecțiuni tehnice grave.

Câteva exemple: o baterie desprinsă și un far drept slăbit, o manșetă de direcție dreapta defectă, aripa interioară dreapta și bara de protecție frontală rupte, pragurile laterale complet ruginite, toba de eșapament lipsă, conductele de frână din spate puternic corodate, iar martorii pentru ABS și airbag erau aprinși permanent.

Poliția i-a reținut pe loc plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare, interzicându-i românului de 39 de ani să mai conducă, potrivit ziarului austriac Mein Bezirk.

În total s-au adunat 38 de încălcări, care nu le-au lăsat polițiștilor nicio altă opțiune. Proprietarul autoturismului, un conațional de 62 de ani, va fi și el reclamat.

Alt șofer român, cu transportator auto fără permis

La fel de îngrijorătoare a fost și oprirea unui transportator auto pe autostrada S5, lângă Krems. Vehiculul, încărcat cu trei autoturisme, atrăsese atenția poliției pentru că se deplasa în zig-zag.

La verificarea efectuată pe banda de urgență, au ieșit la iveală noi nereguli grave.

Șoferul tot român, de 35 de ani, nu deținea permis de conducere, iar plăcuțele de înmatriculare erau folosite abuziv.

În plus, atât transportatorul, cât și remorca erau supraîncărcate, aceasta din urmă chiar cu 21%. Au mai fost constatate încă șase defecțiuni grave. Și în acest caz, poliția a interzis continuarea deplasării.

