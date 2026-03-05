Conform autorităților, bărbatul căuta vehicule abandonate după controale de poliție, în special pe autostrada A8, în zone precum Kematen am Innbach sau Haag. În urma unui furt eșuat în Kematen, anchetatorii au identificat suspectul pe baza urmelor de ADN, relatează cotidianul austriac Tips Total Regional.

Acesta avea deja antecedente penale în Germania. Procuratura din Wels a emis imediat un mandat de arestare.

Cu puțin timp înainte de arestare, un camion furat din Kematen a fost transportat peste graniță în Ungaria. Grație colaborării internaționale, autoritățile maghiare au localizat vehiculul la doar 100 de metri de granița din Hegyeshalom.

Potrivit poliției din Austria Superioară, care a colaborat cu echipa Diebstahlsgruppe a LKA, bărbatului i-au fost atribuite cinci furturi de vehicule și două remorci, precum și o tentativă de furt. Majoritatea bunurilor furate au fost transportate în România.

Suspectul, aflat în detenție în penitenciarul din Wels, a recunoscut parțial faptele. Conform anchetatorilor, acesta plănuia deja un nou furt de camion în Nickelsdorf, în momentul arestării sale, scrie Tips Total Regional.

Tot în Austria, doi șoferi români de TIR au furat cauciucuri de 200.000 de euro de la alte camioane și au fost prinși când furau și motorină, ca să ajungă acasă.



