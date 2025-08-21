Accident tragic în Italia cu un TIR și un autoturism

Un tragic accident rutier a avut loc marți pe Aurelia, în Capalbio, Italia. Designerul Alessandro Loschiavo, în vârstă de 59 de ani, și-a pierdut viața într-o coliziune frontală între Fiatul său 500 și un TIR încărcat cu roți de tren. Celebrul designer s-ar fi îndreptat spre Roma în momentul impactului.

Potrivit Il Giorno, șoferul camionului a fost testat negativ pentru alcool. Momentan, nu se cunosc motivele pentru care mașina în care se afla designerul a intrat pe contrasens.

Șoferul român de TIR a încercat să-i salveze viața designerului italian

Conform primelor investigații, mașina lui Loschiavo ar fi intrat pe contrasens, motivele fiind încă necunoscute. Șoferul român a încercat din răsputeri să evite impactul și a virat spre dreapta, lovind parțial structura unei fabrici locale de brânzeturi.

În mod miraculos, cele trei persoane aflate în interiorul clădirii au scăpat nevătămate.

Poliția rutieră folosește tehnologii avansate, inclusiv sistemul satelitar TopCrash și drone, pentru a reconstitui cu precizie dinamica accidentului. Investigatorii iau în considerare mai multe ipoteze, printre care un posibil atac de cord al șoferului, o neatenție sau o depășire riscantă.

Ancheta continuă în Italia

Segmentul din Aurelia unde a avut loc accidentul are o carosabilă îngustă, cu doar două benzi. Acest aspect ar fi putut contribui la gravitatea coliziunii. Aurelia este considerată una dintre cele mai aglomerate și periculoase artere din sudul Toscanei.

În timp ce investigația continuă, excluderea consumului de alcool ca factor în accident reprezintă un pas important în determinarea cauzei exacte a acestei tragedii.

Autoritățile caută martori pentru a obține o imagine completă a evenimentelor care au dus la pierderea vieții unui designer talentat și apreciat la nivel internațional.

Cine este designerul Alessandro Loschiavo

Alessandro Loschiavo era un designer renumit din Milano, cu o carieră internațională impresionantă. Acesta era cunoscut pentru participările sale la Milano Design Night și Fuorisalone.

Alessandro Loschiavo s-a născut în Roma și s-a stabilit la Milano din anul 2000. A absolvit Institutul de Design Industrial ISIA din Roma și a lucrat ca designer și profesor de istoria artei.

În cariera sa a primit de opt ori premiul Good Design Award oferit de The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, iar unele dintre lucrările sale fac parte din colecția permanentă a Triennale Design Museum din Milano. Proiectele și produsele sale au fost expuse în numeroase muzee și galerii din Europa, China, Japonia și Statele Unite.

