Un designer italian celebru a murit în urma unui accident cu un șofer român de TIR, pe o autostradă din Milano

A intrat cu mașina pe contrasens

Alessandro Loschiavo conducea un Fiat 500X spre Roma când a intrat în coliziune cu un TIR și a ieșit de pe carosabil, răsturnându-se și rămânând prins între fiarele mașinii. A murit pe loc. Șoferul camionului, un bărbat român de 58 de ani, a fost rănit.

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, în jurul orei 16.30, în zona Montalzato, la kilometrul 134, Loschiavo ar fi pătruns, din motive încă necunoscute, pe contrasens.

În acel tronson, drumul are două benzi despărțite de linie dublă continuă. Una dintre ipoteze este că designerul a suferit un infarct sau un alt tip de indispoziție.

Alessandro Loschiavo. Foto: Facebook / Alessandro Loschiavo

Șoferul TIR-ului a încercat să evite tragedia

În acel moment, TIR-ul, încărcat cu roți de tren, circula dinspre sud, către Grosseto. Șoferul, pentru a evita impactul frontal, a virat brusc la dreapta, ajungând în afara carosabilului și lovind acoperișul unui mic magazin de brânzeturi.

Manevra nu a reușit să prevină tragedia: autoturismul a izbit camionul, a ricoșat, s-a răsturnat și a ajuns într-o zonă de oprire. Loschiavo a fost strivit în mașină și a murit instantaneu.

Șoferii care au asistat la accident au alertat imediat serviciile de urgență. Pompierii din Orbetello și Grosseto au intervenit pentru a scoate trupul victimei și pentru a verifica stabilitatea structurii avariate. La fața locului au ajuns poliția rutieră și carabinierii.

Patru persoane au scăpat „ca prin minune”

Două ambulanțe ale Crucii Roșii, una de la Capalbio și alta de la Magliano, au venit pentru acordarea primului ajutor. Din cauza gravității accidentului, a fost trimis și elicopterul medical Pegaso, care însă a fost rechemat după ce s-a constatat decesul.

Șoferul camionului a fost transportat la spitalul Misericordia din Grosseto, unde este internat în cod galben, dar viața lui nu este în pericol.

În magazinul de brânzeturi, în momentul accidentului, se aflau patru persoane – doi angajați și doi clienți -, care au declarat că au scăpat „ca prin minune”. Un tânăr aflat înăuntru a fost rănit ușor de dărâmături și transportat la spitalul din Orbetello, în cod verde.

Designer recunoscut pe plan internațional

Alessandro Loschiavo, fost profesor de „Product Design” la IED Roma, era un designer recunoscut pe plan internațional, cu experiență bogată atât în Italia, cât și peste hotare. A fost membru al juriului pentru selecția finală a premiilor internaționale de design de la Taipei.

În 2012 a coordonat expoziția itinerantă „Musei di Carta, 20 designer per 20 musei italiani”, prezentată la Milano Design Week, la Loggiato di San Bartolomeo din Palermo și la Muzeul Național Etrusc din Villa Giulia, Roma.

