Declarațiile bărbatului care i-a oferit o mână de ajutor românului

TIR-ul în care se află românul se afla în apropierea locului de transport LAR din Rekkem. Bărbatul a fost găsit fără viață marți după-amiaza chiar de trecătorul care-i oferise o mână de ajutor cu o zi în urmă, Musaev Zelimkhan, conform ziarului Het Nieuwsblad.

Așezat pe bariera de protecție de pe N58, în Rekkem, Zelimkhan își fuma țigara, în timp ce polițiștii și pompierii se aflau în jurul cabinei verzi. Conform spuselor bărbatului, luni, românul „încă râdea și spunea că totul este în regulă”.

„Am trecut pe aici ieri după-amiază și l-am văzut pe șofer târându-se până la camion și căzând. La început am crezut că era beat. Pentru că mi s-a părut periculos, mi-am pus mașina în fața lui. Unii șoferi au trecut chiar pe lângă capul lui”, a spus bărbatul din Lauwe.

Românul nu consumase alcool

Musaev l-a ajutat pe român să se ridice: „Nu am simțit niciun fel de miros de alcool și nici nu am văzut sticle goale. Bărbatul respira greu și, de asemenea, tremura puternic. Am încercat să-l liniștesc, în ciuda barierei lingvistice, și i-am oferit niște apă. De asemenea, l-am întrebat de mai multe ori dacă ar trebui să chem o ambulanță, dar el a spus ferm că nu. Mi-a mulțumit, mi-a zâmbit și mi-a spus că totul este în regulă”.

După ce l-a lăsat pe român în cabina sa, Musaev a decis să-și continue drumul. Totuși, toată seara s-a gândit la starea în care se afla bărbatul.

„În timp ce treceam marți după-amiază, am văzut un alt șofer încercuind camionul. Am oprit imediat și am verificat dacă totul era în regulă, dar s-a dovedit că nu era. Chiar nu sunt bine, dar am făcut tot ce am putut”, a mai spus bărbatul.

