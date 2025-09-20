Un șofer român a intrat cu camionul în spatele altui camion aflat la coada unui ambuteiaj. Impactul a împins al doilea camion peste o Dacia, care la rândul său a fost proiectată în camionul din fața sa. Șoferul Daciei a decedat la fața locului.

Șoferul român care a provocat accidentul a fost grav rănit și extras din cabină de pompieri. Acesta a fost transportat cu elicopterul la spital, cu prognostic rezervat. Ceilalți doi șoferi au suferit răni ușoare, conform sursei citate.

Traficul a fost puternic perturbat în ambele sensuri. Direcția Mannheim-Nürnberg a fost complet blocată, iar circulația a fost deviată la intersecția Sinsheim-Steinsfurt.

Daunele materiale sunt estimate între 200.000 și 300.000 de euro. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale acestui tragic accident.

