Fuga românului a început la granița dintre Austria și Germania

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Poliția federală germană a încercat să-l oprească pe șofer la intrarea din Austria în Bavaria, pentru un control de rutină.

Românul a ignorat semnalele agenților și a accelerat pe autostradă, în direcția Regensburg, potrivit unui comunicat al poliției rutiere din Passau.

Între Passau și Deggendorf, șoferul a părăsit autostrada A3, a întors imediat sensul de mers și s-a îndreptat din nou spre graniță.

A trecut prin punctul de frontieră Suben și a intrat în Austria, continuând fuga pe autostrada A8.

Șoferul român, urmărit de zeci de mașini de poliție din două țări

În cursa nebunească au fost implicate mai multe autospeciale ale poliției federale germane, ale poliției bavareze și ale poliției austriece.

În timpul fugii, șoferul a lovit parapetul median, a circulat cu „viteză extrem de mare” și a schimbat constant benzile de circulație, inclusiv banda de urgență. Bărbatul a încercat de mai multe ori să lovească mașinile de poliție, dar coliziunile au fost evitate la limită.

Prins cu greu pe A1 lângă Linz, în Austria

După mai bine de o oră de urmărire, șoferul a fost în cele din urmă oprit pe autostrada A1, în apropiere de Linz.

Polițiștii au fost nevoiți să-l scoată din mașină, deoarece acesta a devenit extrem de agresiv.

Autoritățile suspectează că bărbatul se afla sub influența alcoolului și/sau a drogurilor. A fost dispusă recoltarea de sânge pentru stabilirea exactă a stării sale.

Vineri după-amiază, șoferul român a fost audiat de poliția din Linz.

Ulterior, cazul va fi analizat de procuratură, care va decide ce măsuri legale vor fi luate, a declarat o purtătoare de cuvânt a Poliției din Austria.

Recent, un alt șofer român a fost arestat, după o urmărire cu poliția elvețiană. După ce a ignorat semnalul de oprire al vameșilor la punctul de trecere Kriessern, bărbatul a pornit o cursă nebună cu poliția pe urme, care s-a încheiat violent, în orașul Buchs.

