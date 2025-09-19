Incidentul s-a produs joi seara, în apropiere de Randersacker, districtul Würzburg.

Alți participanți la trafic au observat mersul haotic și viteza excesivă a camionului cu semiremorcă de 40 de tone și au alertat poliția.

Ofițerii au reușit să oprească vehiculul, iar suspiciunile lor s-au confirmat.

Poliția a anunțat că șoferul se afla sub influența alcoolului. Un etilotest a indicat o alcoolemie de 1,08 la mie.

După verificarea datelor vehiculului, s-a stabilit că bărbatul condusese în repetate rânduri cu viteze de până la 145 km/h în aceeași zi. Asta în condițiile în care camioanele au voie să circule cu maximum 80 km/h pe autostrăzile din Germania.

Polițiștii i-au prelevat probe de sânge pentru confirmarea alcoolemiei și i-au reținut permisul de conducere. Acesta este acum anchetat pentru conducere sub influența alcoolului.

