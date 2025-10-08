Din 2020, echipa de poliție TFOC a înregistrat sute de tentative de recrutare, deseori cu succes.

Poliția olandeză: traficanții știu exact pe cine să vizeze

„Dacă spui o singură dată da, practic nu mai poți spune niciodată nu”, avertizează șeful echipei, Tom Torensma, de la Biroul de Combatere a Infracțiunilor.

Potrivit Europol, sectorul transporturilor se află în top trei al celor mai vulnerabile domenii în fața infracționalității organizate. Din 2020, TFOC a înregistrat sute de sesizări privind tentative de recrutare, adesea reușite.

Wat als je ineens een illegale partij drugs in je wagen vindt? Politieman Tom Torensma (TFOC) in @misdaadbureau: ‘De meeste chauffeurs zijn onbewuste vervoerders. Wij halen de lading weg en vernietigen die, maar minstens zo belangrijk: we vragen het bedrijf hoe ze erbij zitten.’ pic.twitter.com/4XhhInAQub — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 3, 2025

„În fiecare zi sunt transportate bunuri ilegale pe șoselele olandeze. Autostrada este la fel de interesantă pentru infractori ca portul. Fără transport, drogurile nu ar intra în Europa”, spune Torensma.

Infractorii își aleg țintele cu precizie. Paul Poppink, de la organizația Transport și Logistică Olanda, aude frecvent povești de la firme ale căror șoferi de TIR sunt abordați, uneori chiar în viața privată.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

„Apar din senin pe marginea terenului de fotbal, la chioșcul de gustări sau, literalmente, în fața ușii casei. Și, de multe ori, știu surprinzător de multe lucruri: că cineva tocmai s-a angajat, are probleme financiare sau și-a cumpărat recent un camion nou”, spune el.

Acest lucru îl recunoaște și șoferul „Jan” (nume schimbat, pentru a i se proteja identitatea). El a fost abordat de mai multe ori.

„M-au sunat de pe un număr necunoscut, vorbeau perfect olandeză și păreau că oferă o cursă normală”, povestește el.

„Dar era vorba despre un container din portul Rotterdam, fără opriri intermediare. Știau chiar și că mi-am cumpărat un camion nou de 150.000 de euro. Mi-au spus că pot să-l plătesc integral dintr-o singură cursă”, mai spune șoferul de TIR.

Polițist: Dacă ai spus o dată da, nu mai ieși din situație

Metodele variază de la amabilitate la intimidare. Uneori găsești un bilețel lipit de parbriz, alteori primești un apel direct sau chiar amenințări.

„Cunoaștem cazuri de antreprenori care au fost nevoiți să se ascundă împreună cu familiile lor. Odată ce ești implicat, nu te mai lasă în pace”, spune Poppink.

Potrivit lui Torensma, infractorii din Olanda nu încearcă să atragă doar șoferii, ci și dispecerii și lucrătorii din depozite. „Oricine are acces la informații sau vehicule este interesant pentru ei”, precizează acesta.

El subliniază cât de important este să fie raportate situațiile suspecte: „Spune nu și sună la poliție. O singură dată da – și aproape că nu mai poți ieși din situație”, recomandă el.

O industrie sub presiune

Poliția din Olanda vorbește despre o problemă în creștere, dar multe cazuri rămân neraportate.

Șoferii de TIR se tem adesea să facă o plângere – fie din rușine, fie din frică, fie pentru că nu pot anticipa consecințele.

În cabina camionului, undeva într-o parcare izolată, este greu să ceri ajutor. Așa cum spune șoferul Jan: „Crezi că ție nu ți se poate întâmpla. Până când, dintr-odată, știu cine ești, ce conduci și cât valorezi”.