Conform Departamentului de Pompieri din Oceanside, cabina camionului atârna de marginea podului, la aproximativ 21 de metri deasupra râului San Luis Rey, cu șoferul prins în interior. Echipele de salvare au stabilizat vehiculul, au spart geamul din spate al cabinei și au reușit să-l scoată în siguranță pe șofer, relatează publicația NBC 7 San Diego.

VIDEO: Trucker rescued after big-rig crash ended with cab dangling 7 stories above river in California - Daily Dispatch https://t.co/z3ZXhPYnpX — Private Officer (@privateofficer) February 13, 2026

„Departamentul de Pompieri din Oceanside le reamintește șoferilor să fie precauți în condiții de vreme ploioasă”, au declarat oficialii într-un comunicat.

„Dacă este posibil, evitați călătoriile neimportante în timpul ploii și reduceți viteza, menținând distanțe de siguranță față de celelalte vehicule”.

În 2025, un șofer de TIR a fost salvat de la o moarte sigură după ce autovehiculul de marfă pe care îl conducea a derapat pe o autostradă acoperită de zăpadă din Virginia de Vest, SUA. Cabina a căzut peste marginea podului și a rămas suspendată la 30 de metri înălțime.

