Potrivit martorilor, șoferul TIR-ului a pătruns pe calea de rulare a tramvaiului 32, ignorând semnalele făcute de persoanele aflate pe refugiul de tramvai.

Autovehiculul de mare tonaj a continuat deplasarea până când a rămas blocat între șine, fără posibilitatea de a mai înainta.

Nimeni nu a fost rănit, însă incidentul a avut un impact major asupra transportului public din zonă.

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că, în urma incidentului, liniile 11, 23, 25 și 32 au fost blocate pe Calea Rahovei, înainte de intersecția cu Strada Progresului, în ambele sensuri de circulație, vineri seara.

„Cauza: vehicul rămas pe calea de rulare a tramvaielor. S-au aplicat măsuri de deviere”, a transmis STB într-un mesaj publicat în jurul orei 19:00.

Pentru a reduce disconfortul călătorilor, STB a înființat linia navetă 632, care a circulat între Depoul Alexandria și Piața Unirii, preluând pasagerii afectați de blocajul de pe Calea Rahovei.

STB a anunțat în jurul orei 20:30 că liniile 11, 23 și 32 au fost reluate și funcționează normal pe Calea Rahovei.

Incidentul a fost semnalat și pe rețelele sociale. Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov” a publicat imagini cu TIR-ul staționând pe șine, însoțite de mesajul: „Trafic greu. TIR pe linia de tramvai”.

În fotografii se observă mai mulți oameni adunați în jurul vehiculului blocat.

Primele informații indică faptul că indicațiile eronate ale GPS-ului ar fi fost cauza principală pentru care TIR-ul din Turcia ar fi ajuns pe linia de tramvai.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.