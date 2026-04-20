Un bărbat din Hunedoara a ajuns în arest după o serie de violențe. Acesta a lovit o femeie în cap pe terasa unui local, apoi a încercat să dispară la volanul unei mașini. Deși polițiștii au pornit în urmărirea lui, bărbatul a refuzat să oprească, cursa terminându-se violent într-un gard.

După imobilizare, testarea a scos la iveală o alcoolemie uriașă: 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, relatează News.ro.

Reprezentanții IPJ Hunedoara au anunțat că polițiștii au intervenit duminică seară pentru a aplana un conflict izbucnit pe terasa unui local din oraș, unde un bărbat a lovit o femeie în zona capului, în urma unui conflict spontan. Deși la fața locului se aflau și alți martori, agresorul nu a ezitat să recurgă la gestul brutal, fugind imediat după aceea cu o mașină.

A fost o cursă contracronometru pe străzile din Hunedoara: suspectul a refuzat să tragă pe dreapta la semnalele polițiștilor, provocând o urmărire în trafic.

Fuga sa a luat sfârșit după ce a pierdut controlul volanului și a intrat într-un gard. Chiar și după accident, individul a încercat să scape prin fugă, dar a fost imobilizat rapid de echipajele de intervenție.

„Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind ulterior condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice”, au transmiis polițiștii.

Bărbatul, care a fost reţinut pentru 24 de ore, urmează să fie prezentat magistraţilor pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE