„Haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă”

Șoferul și-a început seara devreme și a prezentat transparent cheltuielile: „Revelion Uber/Bolt: Investiție 150 de lei în benzină, încă 50 de lei în ce mi-am mai luat eu țigări de-astea. haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă. E ora 18:00 aproximativ, deci se iese. Avem aici set-up frumos, Logan…”

Acesta a menționat și existența unei campanii speciale de Revelion: „Avem și o campanie, de la 18:00 la 23:00, comision 0% după cinci curse”.

Harta Bucuresti pe aplicația Bolt, in noapte a de Revelion
Șoferul a precizat că vorbea de noaptea dintre anii 2024-2025 Foto: captură Instagram

Câștigul din noaptea dintre ani

După mai multe ore de muncă, alternând între Bolt și Uber, bilanțul a fost unul care i-a surprins pe mulți.

„Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima partea a serii de la 18:00 până la 23:00 și ceva făcusem 500 și ceva de lei. Practic 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei să zicem comisionul. Practic, am rămas cu banii mei în mână 1.100 de lei. Acum, concluzia o trageți voi, dacă s-a meritat sau nu.”, a spus șoferul în videoclip.

colaj: Bon benzină/ câștiguriBolt, in aplicatie
Șoferul a precizat că 150 de lei a dat pe benzină, iar la final a rămas cu 1.100 de lei în mână Foto: Colaj capturi Instagram

Ulterior, șoferul a revenit cu o completare ironică: „Am uitat să menționez că am făcut și 12 lei șpagă”.

La sfârșitul postării, șoferul a menționat că e vorba de Revelionul de anul trecut, 2024-2025.

Povestea din spatele cifrelor: o noapte între agitație și singurătate

Într-o postare mai amplă, acesta a descris atmosfera din noaptea de Revelion, dincolo de banii câștigați.

„Seara de Revelion m-a prins la volan, între aplicații care bipăiau constant și străzi care păreau mai aglomerate decât de obicei… Oamenii urcau în mașină cu stări diferite: unii entuziasmați… alții obosiți, tăcuți”.

Șoferul recunoaște că experiența a fost contradictorie: „A fost profitabilă, dar obositoare; interesantă, dar monotonă; plină de oameni, dar surprinzător de solitară”.

Despre momentul trecerii dintre ani, spune simplu: „La miezul nopții am continuat să conduc, fără să marchez clipa în vreun fel anume”.

În comentarii, acesta a concluzionat scurt: „În seara asta a mers cel mai bine din an”.

Reacțiile din online: „Multă muncă, bani foarte puțini”

Comentariile nu au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite:

  • „Merge treaba frate. Bravo!”
  • „Nu e rău!”
  • „Un vecin se plânge că nu merge, dar stă mai mult la cafele.”
  • „Atât făceai și cu plugușorul”
  • „Și de însurat te însori cu Bolt”

Au existat și critici sau avertismente:

  • „Unpopular opinion – Loganul nu ar trebui să se califice pentru Uber/Bolt”
  • „Multă muncă, bani foarte puțini”
  • „Faci livrări de mâncare și tot cam acolo ajungi și cheltuieli mai mici”
  • „De ce arăți singura zi din an în care se fac banii ăștia… și după te întrebi de ce intră greu curse”

Altcineva a comentat că și prețul curselor „era dublu, dacă nu și mai bine”. La acest comentariu despre tarifele dinamice, șoferul a confirmat: „cam așa da, 2,5 este maximul dinamic la Bolt”.

Și în Constanța, de Revelion, cursele Bolt și Uber au fost de până la cinci ori mai scumpe în noaptea dintre ani.

