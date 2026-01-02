În noaptea de Revelion, mulți constănțeni s-au întors la taxiurile clasice, unde prețurile sunt fixe, indiferent de oră sau sărbătoare. Și aici a fost însă o problemă: mașinile au fost puține, iar cererea foarte mare.

În seara de 31 decembrie și în primele ore ale zilei de 1 ianuarie, utilizatorii Uber și Bolt au observat creșteri mari de preț. Curse care, în mod normal, costă 25 de lei au ajuns și la 130 de lei. Tarifele au crescut automat din cauza cererii ridicate.

Situația i-a determinat pe unii clienți să renunțe la comenzile din aplicații și să caute alternative, cum ar fi taxiurile clasice, dar pentru șoferii de ride-sharing a fost o ocazie bună să câștige într-o singură noapte cât în mai multe zile.

