Controale masive pentru camioane în toată Europa

Cei care ies pe drum săptămâna aceasta cu un camion sau un autocar trebuie să fie pregătiți.

Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa ROADPOL a început o operațiune de aplicare a legii la scară largă. De pe autostrăzile din Olanda până la granița cu Turcia, probabilitatea de a fi tras pe dreapta este considerabil mai mare decât în mod normal.

De luni, 9 februarie, și până duminică, 15 februarie, serviciile de poliție din aproape 30 de țări își unesc forțele în prima campanie Truck & Bus din acest an, organizată de ROADPOL.

Potrivit autobahn.eu, transportatorii nu ar trebui să trateze această acțiune ca pe un control de rutină. Nu este vorba despre verificări obișnuite, ci despre o operațiune coordonată internațional, în care poliția intervine în număr mare. Controalele au loc în toate statele membre ale UE, în special pe marile coridoare internaționale de transport. Sunt de așteptat filtre pe autostrăzi, dar și controale în parcări, porturi și la punctele de trecere a frontierei.

În unele cazuri, vehiculele sunt scoase imediat din trafic până când deficiențele sunt remediate.

Ce verifică polițiștii

Pe primul loc se află timpii de conducere și de odihnă. Inspectorii verifică dacă tahograful este utilizat corect și dacă nu a fost manipulat. Intervențiile asupra acestor dispozitive sunt considerate extrem de grave și duc imediat la amenzi foarte mari și adesea la interdicția de a mai conduce.

De asemenea, se verifică încărcătura, dacă remorca este suprasolicitată sau dacă marfa este fixată corespunzător. Apoi, este analizată starea tehnică a vehiculului. Anvelopele uzate, sistemele de iluminat defecte sau fisurile în șasiu sunt motive pentru oprirea imediată din circulație. Și documentele trebuie să fie în regulă: lipsa autorizațiilor sau problemele legate de regulile de detașare sunt depistate pe loc.

Trei controale ROADPOL în 2026

Aceasta este doar începutul. ROADPOL a planificat pentru acest an trei astfel de săptămâni de campanii intensive. După această perioadă, vor urma acțiuni în mai și noiembrie.

Pentru transportatorii și șoferii corecți, controlul înseamnă un disconfort temporar. Sfatul autorităților este simplu: verificați vehiculul și documentele de două ori mai atent, pentru că șansele de a fi prins în această săptămână sunt mai mari decât în mod normal.

Următoarele campanii sunt programate pentru 4-10 mai 2026 și 16-22 noiembrie 2026.

Statistici alarmante în România

În România, datele oficiale și statisticile recente arată o creștere semnificativă a numărului de șoferi depistați sub influența băuturilor alcoolice.

În 2025 au fost depistați peste 28.700 de șoferi care conduceau sub influența alcoolului, adică în medie peste 79 de cazuri pe zi. În 2024, numărul a fost de aproximativ 11.600 de infracțiuni pentru conducere sub influența alcoolului (peste 0,4 mg/l în aerul expirat).

Care este alcoolemia la care ți se suspendă permisul de conducere

În prezent, legislația din România nu tolerează consumul de alcool la volan. Orice valoare pozitivă poate atrage răspunderea contravențională sau penală, în funcție de nivelul de alcoolemie. Pentru o alcoolemie de 0,01 și 0,40 mg/l în aerul expirat se suspendă permisul de conducere și se aplică o amendă.

Faptele se sancționează potrivit Codului Penal, astfel:

  • Conducerea unui vehicul cu o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani
  • În cazul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool și soldate cu persoane decedate, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani

România rămâne lider în UE la mortalitatea rutieră

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, potrivit Buletinului Siguranței Rutiere. Această rată este aproape dublă față de media UE, evidențiind o problemă persistentă de siguranță rutieră.

Analizele Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2015-2024 arată însă o reducere semnificativă a accidentelor grave în rândul tinerilor sub 24 de ani și al șoferilor între 25 și 44 de ani, unde numărul acestora s-a înjumătățit. Pe de altă parte, accidentele ușoare au crescut, afectând în special șoferii de vârstă mijlocie și înaintată.

În cazul conducătorilor auto peste 65 de ani, numărul acestor incidente s-a dublat în ultimul deceniu, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024. Șoferii cu vârste între 45 și 64 de ani au fost implicați în peste 10.355 de accidente ușoare în 2024, comparativ cu 7.036 în 2015.

Dimensiunea reală a fenomenului este însă și mai mare.

Potrivit datelor UNSAR, peste 360.000 de dosare de daună au fost achitate în primele nouă luni ale anului 2024 în baza polițelor RCA, reprezentând o creștere cu 16% față de perioada similară din 2023. Aceste cifre indică o frecvență ridicată a incidentelor rutiere.

