Accidentele grave se reduc la tineri, dar cresc semnificativ în rândul șoferilor mai în vârstă

Analizele Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2015–2024 arată, însă, o reducere semnificativă a accidentelor grave în rândul tinerilor sub 24 de ani și al șoferilor între 25 și 44 de ani, unde numărul acestora s-a înjumătățit. Pe de altă parte, accidentele ușoare au crescut, afectând în special șoferii de vârstă mijlocie și înaintată.

În cazul conducătorilor auto peste 65 de ani, numărul acestor incidente s-a dublat în ultimul deceniu, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024. Șoferii cu vârste între 45 și 64 de ani au fost implicați în peste 10.355 de accidente ușoare în 2024, comparativ cu 7.036 în 2015.

Dimensiunea reală a fenomenului este însă și mai mare. Potrivit datelor UNSAR, peste 360.000 de dosare de daună au fost achitate în primele nouă luni ale anului 2024 în baza polițelor RCA, reprezentând o creștere cu 16% față de perioada similară din 2023. Aceste cifre indică o frecvență ridicată a incidentelor rutiere.

Apel național pentru siguranță rutieră

„Scăderea accidentelor grave este un semn bun, dar problema siguranței rutiere este departe de a fi rezolvată. De aceea, CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră face un apel public și invită instituțiile, companiile și societatea civilă să se implice în acțiunile din cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere”, au declarat reprezentanții CSR.

Proiectul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere (SNSR), inițiat de CSR, a creat un cadru legislativ care încurajează colaborarea inter-instituțională și promovează măsuri de prevenție, educație și responsabilizare în trafic. CSR, o inițiativă lansată de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), reunește zeci de instituții și companii pentru a reduce numărul și gravitatea accidentelor rutiere.

„Coaliția pentru Siguranță Rutieră este un demers extins la nivel național, un proiect de țară care poate contribui semnificativ la reducerea accidentelor. Ne dorim ca, până în 2030, România să nu mai fie „Țara accidentului la minut”, au subliniat reprezentanții CSR. Cu sprijinul autorităților și al societății civile, acest obiectiv ar putea deveni o realitate.

