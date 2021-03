Șoferița care a ucis două fete pe trotuar, în București, a recunoscut: „Am băut rom. Mai bine muream eu!”

Raisa și Mihaela au murit sâmbătă pe un trotuar din cartierul bucureștean Andronache, strivite de o mașină venită cu viteză direct spre ele. Fetele n-au mai avut timp să reacționeze și autoturismul despre care martorii spun că avea peste 100 de km la oră s-a urcat efectiv pe ele.

La volan, o femeie de 56 de ani, în dreapta soțul ei. Se urcaseră în mașină cu 150 de metri mai departe, în fața casei mamei bărbatului. Șoferița a spus sâmbătă, după accident, că a încurcat pedalele autoturismului cu cutie automată. A negat atunci că ar fi consumat alcool.

Momentul când mașina intră în cele două fete. Foto: Captură video

Dusă la spital după ce a fost și ea și soțul ei bătută de fratele fetei mai mari omorâte, șoferița a refuzat să sufle în etilotest. Probele biologice recoltate la trei ore după accident au arătat o alcoolemie de 0,60 g/l. Luni, audiată din nou, femeia a fost reținută pentru 24 de ore sub acuzaţia de ucidere din culpă.

A recunoscut că a băut înainte să se urce la volan

Șoferiţa vinovată de accidentul cumplit din cartierul Andronache a recunoscut, după două zile de la tragedie, în faţa poliţiştilor, că a băut rom şi că regretă ce s-a întâmplat.

Sursa citată scrie că a avut acces la declarația femeii și aceasta ar fi spus că „mai bine murea ea decât să trăiască aşa cu conştiinţa încărcată”. Tot la audieri, femeia a declarat că nu va depune plângere împotriva fratelui fetei, cel care a lovit-o cu pumnii după accident.

Locul unde au fost ucise fetel. Foto: Dumitru Angelescu

„În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard.

Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată.”, a scris femeia în declaraţia consultată de reporterul Antena 3.

