Situația parcărilor în cartier este extrem de tensionată din cauza numeroaselor șantiere și a revenirii rezidenților din vacanțele de vară. Găsirea unui loc seara a devenit o sursă majoră de frustrare pentru localnici.

Incidentul a avut loc, 1 septembrie, în zona Anton Dengler Gasse. în jurul orei 22.00. „Șoferița în vârstă părea atât de supărată încât și-a parcat mașina parțial în zona interzisă și apoi a mutat semnul de interdicție cu câțiva metri mai în față”, a relatat un martor, care nu a îndrăznit să facă același lucru și a continuat să caute un loc de parcare legal timp de 20-30 de minute pentru a evita o amendă.

Deocamdată nu există informații despre o eventuală intervenție a poliției în acest caz.

