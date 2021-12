Pe grupul „CSPFE.RO R♥️mania truckers team”, Nora a postat trei imagini de după accident și a povestit în detaliu ce a pățit la începutul săptămânii trecute.

„Ieri, în munții Nevadei m-a răsturnat vântul. Odată trecută de Las Vegas, a început urcușul în munți, vremea s-a schimbat brusc, lapoviță și ninsoare, dar vântul a fost cel care m-a răsturnat.

Eu am condus în fiecare iarnă, prin condiții dificile și știu când să mă opresc, aici nu am avut unde să mă opresc, drumul cu o singură bandă în fiecare sens, fără refugiu. Problema a fost că am fost foarte ușoară, doar 2.500 kg, nu am avut viteza, nu am condus pe Cruise control, deci am făcut totul așa cum ar fi făcut orice șofer.

Dacă aș fi avut unde să mă opresc în siguranță aș fi făcut-o. În momentul în care prima pală de vânt mi-a ridicat roțile din dreapta de la trailer și am încercat să frânez încet și să mă redresez, a venit a doua pală de vânt și m-a răsturnat. Probabil că singurul lucru ce mi-a rămas întipărit au fost copiii mei și faptul că vreau să îi văd.

Centura de siguranța mi-a făcut câteva vânătăi și zgârieturi, dar mi-a salvat viața. Acum când va scriu sunt ok, ieri nu am putut nici să plâng (deși sunt o smiorcăită la fiecare lucru trist și dureros), atârnând de centură cu susul în jos, mi-a luat ceva timp să mă eliberez, am oprit motorul, am împins cu picioarele parbrizul și am ieșit.

După 15 min., timp în care am făcut înconjurul la Truck să văd pagubele, s-a oprit un localnic și mi-a promis că merge la prima casă, să anunțe poliția, și se întoarce înapoi să nu fiu singură. Nu recepție la telefon, frig și vânt, în deșert, pe platoul munților.

Omul s-a întors așa cum mi-a promis și m-a ajutat să-mi găsesc actele, poșeta, telefonul. 5 ore am înghețat de frig, towing Company după 5 ore s-a pornit spre Truck și s-au întors din cauza vizibilității zero și a vântului. Poliția m-a cazat la un hotel la 40 de mile de accident.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Sătucul asta nu are taxi, mașini de închiriat și nici towing, dacă se hotărăsc să-l remorcheze pe Charlie va fi la 200 mile distanță. Important este că sunt ok, drumul puțin circulat, deci nicio altă mașina implicată, sper că eu voi găsi o cale să ajung acasă la copiii mei și familie.

Nu este nimic poetic și frumos în ce v-am etalat în postul acesta și rog pe cei care se cred deștepți și că ar fi fost mult mai buni în situația descrisă să se abțină de la răutăți sau ironii. Vă urez la toți drumuri bune, uscate și în siguranța ?.”, a scris Nora, pe 15 decembrie.

Ca să se întoarcă acasă, în Chicago, Nora a primit ajutorul unui alt șofer român de camion care trăiește în America, Viorel Birtaș, care a condus 1.000 de mile ca să o ia de la locul accidentului și să o ducă la un aeroport de unde să zboare la Chicago.

Citeşte şi:

Sute de tiriști români au donat ca să salveze bebelușul colegilor lor Alex și Andreea. Medicii le-au spus că mai trăiește doar 3 luni dacă nu e operat

Elena, fetița de 10 ani a unor români din Germania, a câștigat Das Supertalent: „Ești un copil-minune”

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro Cum s-a înmulțit omenirea, dacă Adam și Eva i-au avut doar pe Cain și Abel. Foarte puțini știu

Observatornews.ro Momentul incredibil în care protestatarii AUR iau cu asalt curtea Parlamentului și forțează intrarea în clădire. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2021. Capricornii nu mai sunt dispuși să facă concesii, deși intuiția le spune exact contrariul

Știrileprotv.ro Motivul halucinant pentru care acest bărbat și-a aruncat mașina în aer cu 30 de kilograme de dinamită

Telekomsport Încă o vedetă fără inhibiţii! Are o imagine impecabilă, dar şi-a arătat zona INTIMĂ: foto

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!