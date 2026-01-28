Șoferul ar fi consumat droguri

Anchetatorii au descoperit sticle de băutură și mai multe plicuri care conțineau substanțe interzise în microbuzul implicat în coliziune. De asemenea, potrivit surselor „Libertatea”, analizele medicale ale șoferului au arătat că acesta avea droguri în sânge.

Totodată, pasagerul aflat pe scaunul din dreapta față a microbuzului ar fi afirmat că, înainte de impactul mortal, șoferul autovehiculului, care avea 29 de ani, ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis, potrivit Digi24.

De asemenea, necropsia efectuată asupra cadavrului șoferului ar fi relevat prezența drogurilor în sânge. Acesta a ieșit pozitiv la substanțe interzise, în urma analizei de la Institutul Național de Medicină Legală.

Anchetatorii încearcă acum să refacă filmul tragediei. Imaginile cu accidentul sunt analizate de oamenii legii pentru a descoperi cum s-a produs cumplitul accident. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, atât o eroare umană, dar și o posibilă defecțiune tehnică. Oamenii legii iau în calcul inclusiv varianta consumului de substanțe interzise.

Informațiile sunt analizate într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Conform imaginilor surprinse de o cameră de bord a unui camion, vehiculul aflat în depășire a revenit în banda sa, dar ulterior a deviat brusc în sens opus, lovind un camion care circula regulamentar. Impactul a fost devastator, vehiculul fiind proiectat în afara carosabilului, iar obiecte din interiorul microbuzului au fost împrăștiate pe drum.

Unul dintre supraviețuitori susține că volanul microbuzului s-ar fi blocat

Medicul grec Dimitris Koukoulas care a mers la spitalul din Timișoara, unde au fost transportați cei trei cetățeni greci răniți, a precizat că unul dintre supraviețuitori i-a spus că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul depășirii, potrivit publicației grecești Proto Thema.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii de circulație”, a susținut medicul grec, citat de publicația ERT.

El a adăugat: „Am vorbit cu doi dintre cei trei (răniți). Pacientul, care se simte cel mai bine dintre toți și are leziuni mai ușoare, are câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul lane assist (sistemul de asistență la menținerea benzii de rulare n.r.). A avut loc o depășire, sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a blocat și a blocat volanul. A pierdut controlul mașinii (…). Sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a activat și șoferul nu a mai putut readuce mașina pe traiectorie”.









