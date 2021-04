Pentru a supraviețui, Sofia-Emilia are nevoie de 200.000 de euro. Fetița de 4 ani suferă de cancer cerebral și poate fi salvată doar cu un tratament în Austria

Acum aproape două luni, viața Sofiei-Emilia Popa, din Călărași, a fost dată complet peste cap de o veste cutremurătoare. Medicii oncologi au depistat în creierul fetiței de 4 ani și jumătate o tumoră de mărimea unei portocale. Investigațiile ulterioare au scos la iveală un diagnostic care dă fiori oricui și care aruncă o uriașă umbră asupra viitorului copilei: ependimom anaplazic de gradul III. O formă de cancer cerebral extrem de agresivă pentru care ar putea exista leac. Însă pentru a putea primi acest tratament salvator, micuța trebuie să ajungă în Austria, iar costurile se ridică la peste 200.000 de euro.

Câteva mișcări ale mâinii stângi care păreau a fi în neregulă, ba chiar un soi de paralizie a respectivului membru superior, dar și reprize destul de dese de plâns au fost semnele care i-au făcut pe părinții fetiței – Alexandra și Cristian Popa -, să-și ducă micuța la un medic. Până ca investigațiile specialiștilor – de la medici de familie la neurochirurgi – să primească un răspuns, bieții oameni au crezut că aceste simptome ar putea avea legătură cu faptul că Sofia-Emilia e născută prematur, cu doar 800 de grame, și că a fost operată pe creier pe când avea doar șase luni.

Controlul imagistic făcut la Spitalul Marie Curie, din Capitală, a făcut ca întregul univers să se prăbușească peste ei: în zona frontală a capului, fetiței crescuse o formațiune tumorală de mărimea unei portocale! Plasată pe partea dreaptă a frunții, tumora i-a afectat extrem de rapid mâna stângă, pe care Sofia-Emilia nu a mai putut să o folosească aproape deloc.

Într-o primă fază, medicii nu au putut să dea un diagnostic precis și au oscilat între două variante, ambele cumplite: tumoră teratoidă (rabdoidă) și ependimom anaplazic. Cum riscurile ca boala să-i fie fatală erau uriașe, operația pe creier – o a doua pentru copilă în cei patru ani de viață – a fost soluția salvatoare de moment. Asta până când analizele anatomopatologice urmau să confirme tipul de cancer cerebral de care suferă Sofia-Emilia: ependimom anaplazic.

„Inițial, am crezut că acele simptome au vreo legătură cu faptul că fetița noastră a fost operată pe creier pentru hidrocefalie, când avea șase luni. Mai ales că e un prematur care a avut doar 800 de grame la naștere. Am zis că e vorba de o afecțiune motorie… Dar, din nefericire, nu a fost așa. Copila noastră are cancer cerebral… O formă extrem de agresivă, care îi pune viața într-un real pericol. Am crezut că înnebunim… Nici acum nu ne vine să credem că în urmă cu două luni Sofia nu avea nimic… Iar acum trebuie să lupte pentru fiecare clipă de viață. E un coșmar…”, ne-a povestit Alexandra Popa, 33 de ani, mama Sofiei-Emilia.