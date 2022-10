Bărbatul a fost trimis să lupte împotriva Ucrainei la cinci zile după ce a primit citația. Când se afla încă în Rusia, recrutul a sunat la „linia fierbinte” a proiectului „Vreau să trăiesc” și a primit instrucțiuni despre cum să se predea în siguranță ucrainenilor.

„Pe 21 septembrie am primit o citație, să mă prezint la comisie medicală. Apoi am mers într-o unitate militară. Pe 25, eram deja în Ucraina”, a povestit Mihail Kulikov.

„Înainte de a merge la comisia medicală, am căutat pe Google cum te poți preda pentru a nu fi ucis. Am găsit canalul Telegram Vreau să trăiesc, un program de stat al Ucrainei. Am găsit un număr acolo și am sunat. Mi-au explicat ce să fac, unde să vin, ce să spun ca să nu fiu ucis”, a povestit bărbatul mobilizat.

După o serie de eșecuri pe front și anunțul mobilizării parțiale, soldații din armata rusă au început să contacteze mai des partea ucraineană, pentru a se preda voluntar, „Pot fi luat imediat prizonier, ca să nu lupt deloc?”, a fost una dintre întrebările primite.

Potrivit celor care administrează canalul de Telegram „Vreau să trăiesc”, s-au primit deja peste 2.000 de apeluri.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știți cât a ajuns să coste un duș fierbinte?”. Dezvăluire șoc făcută de un român mutat în Danemarca

Playtech.ro Decizia ȘOC luată de Meghan Markle și Prințul Harry. Răsturnare de situație în SCANDAL, nimeni nu se aștepta

Viva.ro Câți bani a putut să dea mama Geta ca dar la nunta fiicei ei. Cum a reacționat Culiță Sterp, după ce s-a deschis cutia

Observatornews.ro Podul din România care se termină în câmpul de porumb. O comună a asfaltat drumul, cealaltă l-a lăsat din pământ şi cu gropi

Știrileprotv.ro O ucraineancă a dezvăluit întrebarea pe care o pun mereu soldații ruși în localitățile pe care le invadează. VIDEO

FANATIK.RO Mircea Badea desființează compensarea facturilor la energie, gândită de Guvern: ”Nu există! E o iluzie”

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2022. Peștii ar bine să țină cont de vocea ghidului lor interior, care astăzi este mai limpede și mai puternică

PUBLICITATE Află cât îți poți permite să plătești lunar pentru un credit