Tânăra ucraineană a fost violată și înjunghiată într-un atac sălbatic, susțin locuitorii satului, după ce acesta a fost ocupat de trupele ruse. Mama victimei a realizat un videoclip în care vorbește despre ce i s-a întâmplat fiicei sale, care a rămas traumatizată de suferința ei. Vecinii familiei au povestit separat, pentru The Independent, despre atac, precum și despre ceea ce se presupunea că i s-a întâmplat soldatului rus acuzat că l-a comis.

Violul a avut loc în Mala Rohan, un sat de lângă Harkov, nord-estul Ucrainei, care a fost capturat de forțele ruse pe 25 februarie, a doua zi după începerea invaziei lui Vladimir Putin. Victima, în vârstă de 27 de ani, care este mama unei fetițe de cinci ani, a suferit răni de cuțit în cursul agresiunii sexuale furibunde, care a început după ce un soldat rus beat a dat buzna într-o școală unde oamenii se refugiaseră, în timpul unor lupte aprige.

Satul a fost eliberat de forțele ucrainene săptămâna trecută, într-o contraofensivă pentru a respinge trupele ruse, care au încercat să captureze Harkov, al doilea oraș al Ucrainei, care se află la doar 40 km de granița cu Rusia și este văzut ca un trofeu important la Moscova.

Violarea femeii ar fi avut loc în noaptea de 13 martie. Soldatul care a comis atacul, despre care se spune că ar avea 19 ani, a fost ulterior arestat de forțele ruse, după ce a fost identificat de localnici, și a dispărut.

Un sătean care i-a condus pe soldații arestați la suspect, care fusese găzduit într-o casă din sat, a relatat că doi ofițeri ruși i-au spus că violatorul va fi executat sumar și că familiei sale i se va spune că a fost ucis în luptă.

„Soldatul care a făcut-o a fost un tânăr, de 19 ani. Numele lui era Vladimir. A băut toată ziua înainte să o violeze pe biata fată. Era scăpat de sub control. Acest lucru se întâmpla mereu. Nu părea să existe multă disciplină în rândul trupelor ruse”, a declarat Serghei, în vârstă de 55 de ani, pentru The Independent .

„M-am dus la casa în care băiatul ăsta locuia cu cinci ruși, cei mai mulți dintre ei erau ofițeri. Am intrat singur și i-am spus soldatului: Știi despre ce este vorba, nu-i așa? Mi-a dat pușca lui. Am fost în armată. Am scos încărcătorul, apoi l-au luat ceilalți soldați”.

Serghei, care nu a vrut să-i fie publicat numele de familie, a continuat: „Îmi amintesc foarte bine de el. Era cam de înălțime medie, destul de bine făcut, cu părul negru, cu tatuaje pe gât. Nu era agresiv, s-a uitat înapoi la mine în timp ce era ridicat. Câțiva dintre ofițeri au spus că soldatul va fi împușcat, asta se va întâmpla în pădure. Nu va exista nicio înregistrare oficială. Familiei tipului i s-ar spune că a fost ucis în lupta cu ucrainenii”.

Relatarea lui Serghei despre cele întâmplate a fost confirmată de alți trei săteni, care au vorbit separat cu reporterul britanic.

Victima și familia ei au părăsit Mala Rohan a doua zi. Mama ei a realizat un videoclip care povestește atacul și impactul devastator al acestuia asupra tinerei. Reporterul a văzut videoclipul și spune că povestea e îngrozitoare.

În el, mama victimei povestește cum un soldat rus a ajuns la școală la miezul nopții, când mai erau în jur de 40 de persoane din aproximativ 100 care s-au adunat inițial acolo, în încercarea de a se adăposti de bombardamentele prelungite de afară.

Soldatul, care era beat, a fluturat cu pistolul și a ordonat tuturor să îngenuncheze, amenințându-le pe femei că le va împușca, a spus mama. Apoi l-a luat cu el pe fiul femeii și l-a forțat să ia parte la o rafală de foc ce a spart geamurile.

Soldatul s-a întors cu fiul o jumătate de oră mai târziu, spre uşurarea familiei. Dar apoi a apucat-o pe tânără sub amenințarea armei și a târât-o într-o cameră de la etajul doi al școlii, în timp ce fiica de 5 ani a acesteia plângea de frică.

„Nu am putut dormi toată noaptea, crezând că o va ucide”, a spus mama. „S-a întors la șapte dimineața. Soldatul o violase în mod repetat. I-a injectat ceva, spunând că este un calmant și că nu va simți nimic din cauza asta. A violat-o și a tăiat-o în jurul feței și gâtului cu un cuțit. I-a tuns și o parte din păr. Fiica mea nu mai poate vorbi, a fost atât de grav afectată de ceea ce s-a întâmplat”.

„Eu sunt rusoaică și mi-e rușine de ceea ce se întâmplă acum. Nu doar acest viol a fost atât de rău. Au atacat această țară fără niciun motiv. Ceea ce se întâmplă este greșit!”, a declarat Valentina, o femeie care trăiește și ea în Mala Rohan, care are 65 de ani.

„Am auzit că după viol soldatul le-a spus altor soldați că tânăra a mers cu el în cameră de bunăvoie. A fost o minciună, desigur. Când rușii au înțeles că este o minciună, au spus că sunt șocați. Un ofițer a venit și a cerut scuze multor oameni. Familia a plecat de îndată ce a putut, săracii oameni”, a mai spus femeia.

Alți doi săteni, Iulia, 47 de ani, și Andrei, 46 de ani, care au verificat relatările despre agresiunea sexuală, au spus că modul în care s-au purtat forțelor ruse a fost mixt. „Unii dintre ei ne-au adus mâncare și au încercat, în general, să ne ajute, dar alții trăgeau în aer, se comportau prost, beau mult”, a spus Iulia. „Acest sat a fost distrus din cauza prezenței lor. A trebuit să petrecem cea mai mare parte a timpului în subteran timp de o lună, din cauza tuturor bombardamentelor. Nu știm ce s-a întâmplat cu soldatul care a comis violul; au spus că vor să-l împuște. Ar fi putut să ucidă cu ușurință acea fată și alți oameni de la școală”.

Dezvăluirea atacului de la Mala Rohan vine după ce procurorul-șef al Ucrainei, Irina Venediktova, a anunțat că un soldat rus este căutat în legătură cu violarea unei femei și uciderea soțului ei, în Brovari, lângă Kiev.

Personalități publice și grupuri pentru drepturile omului, atât în ​​Ucraina, cât și în străinătate, au avertizat că numărul real de agresiuni sexuale din partea forțelor ruse va fi probabil mult mai mare.

Se spune că aproximativ 12 oameni au fost uciși în Mala Rohan în timpul luptelor. Un bărbat a fost îngropat de familia sa în grădina casei lor, deoarece era prea periculos să se deplaseze la cimitirul din afara satului.

„Numele lui era Mihail, a murit în bombardament. Familia a așteptat câteva zile pentru a vedea dacă îl pot îngropa corect. Dar până la urmă nu au avut de ales decât să sape un mormânt în grădină”, a spus Svetoslav Schneider, un vecin.

Un alt cadavru, cel al unui soldat rus, zăcea neîngropat la 20 de metri de casa lui Vasilii Gregerovici. „Tocmai l-au lăsat acolo, el și mulți alți morți, când s-au retras în grabă. Au venit în această țară, au luptat în acest război stupid, iar unii dintre ei au murit”, a comentat bătrânul de 82 de ani, care spune că nu va pleca din satul lui.

