Un clip video filmat în Belarus surprinde o operațiune de evacuare a soldaților ruși răniți în Ucraina, scrie pe Twitter jurnalistul Belarus Tadeusz Giczan, care trăiește în Europa.

Industrial estate in Mozyr, Belarus. Russian soldiers loading the killed and wounded onto a special train back to Russia. At least eight such military ambulance buses were spotted in Mozyr today, so I reckon the train must be full. pic.twitter.com/VgGYGhuDqz — Tadeusz Giczan ?? (@TadeuszGiczan) February 28, 2022

„Zona industrială din Mozîr, Belarus. Soldați ruși care îi încarcă pe cei uciși și răniți într-un tren special pentru a se întoarce în Rusia. Cel puțin opt astfel de ambulanțe militare au fost văzute astăzi în Mozîr, așa că presupun că trenul trebuie să fie plin”, scrie Giczan.

Despre același lucru scrie și jurnalistul Radio Europa Liberă Mark Krutov. „Vă întrebați unde sunt acei răniți ruși în cazul în care există atât de multe victime raportate de Ucraina? Poate aici, în apropierea gării Mozîr, fiind transbordați din autobuzele lor în tren?”.

Wondered where are those Russian wounded in case there are so many casualties among them reported by Ukraine? Maybe here, near the Mozyr railway station, being transshipped from their "Pazik" buses to the train? 52.076079, 29.201382 pic.twitter.com/k4LcdLqY1G — Mark Krutov (@kromark) March 1, 2022

„Există informații că unii rămân în spitalele din Mozîr. Dar unii ar putea fi transportați spre est”, mai scrie Krutov, care trimite spre portalul belarus Village.

Another video shot shortly before this shows those buses driving towards this station slowly, via nearby village of Prudok, as a narrator says (metadata shows it have been filmed 30 minutes before the transshipping video). https://t.co/qN6zKlMU09 pic.twitter.com/36XrLdgvpG — Mark Krutov (@kromark) March 1, 2022

Village scrie că spitalele din orașele de lângă graniță au început să primească un număr masiv de soldați răniți ruși.

Activiștii pentru drepturile omului relatează că este vorba despre răni groaznice.

„Bărbați, copii născuți în 2003, recrutați în toamnă, au fost aduși acum în Mozîr. Unii fără ochi, alții fără urechi. Sunt înfometați, spun că nu au mâncat de o săptămână. Toată lumea din spital e în șoc”, scrie site-ul, care citează activiștii locali.

Recomandări Expert rus citat de Izvestia: ”S-ar putea să dureze o lună sau chiar mai mult să le înfrângem armata, să le distrugem infrastructura militară și să facem reforme politice”

Doctorii sunt obligați să trateze toți răniții, indiferent de armata din care fac parte. Dar e evident: din cauza faptului că soldații ruși sunt aduși în spitalele belaruse, există mai puține resurse rămase pentru belaruși, scrie Village.

Rusia a admis că a suferit pierderi de vieți omenești, dar nu a oferit deocamdată un număr de morți și răniți. Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat că mii de militari ruși ar fi murit, dar informația nu poate fi confirmată.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Citeşte şi:

Expert rus citat de Izvestia: „S-ar putea să dureze o lună sau chiar mai mult să le înfrângem armata, să le distrugem infrastructura militară și să facem reforme politice”

Femeia rănită în Ucraina, despre care Sputnik și un jurnalist de la Radio China spuneau că nu există, a vorbit pentru Libertatea: „Am fost victima unui atac cu rachetă”

GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro Șoferul unui camion care ducea mâncare în Ucraina, plângând la gândul că fiii săi vor fi trimiși pe front: „România bun, Rusia, nu bun. Putin, Hitler. 64 de ani am”

Telekomsport Au întors armele: doi apropiaţi ai lui Putin se ridică împotriva preşedintelui Rusiei în plin război cu Ucraina! Reacţia în lanţ aşteptată acum

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi