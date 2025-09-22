Boris Pistorius, un „oaspete obișnuit” în Lituania

Lituania a devenit un punct central de interes pentru ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care și-a făcut prima vizită oficială acolo în martie 2023. De atunci, a revenit în repetate rânduri, participând la exerciții, inspectând cazărmi și ținând discursuri în parlamentul lituanian.

Ministerul Apărării din Vilnius l-a numit „un oaspete obișnuit”, iar colegii săi susțin că brigada din Lituania este proiectul său preferat.

Generalul de brigadă Christoph Huber, comandantul Brigăzii 45 Panzer, explică că aproximativ 5.000 de soldați germani vor fi desfășurați până în 2027 pentru apărarea NATO.

Spre deosebire de alte contingente aliate, care se rotesc periodic în statele baltice și Polonia, Germania a optat pentru o prezență permanentă, în conformitate cu deciziile adoptate la summiturile NATO de la Madrid (2022) și Vilnius (2023).

„Pentru mine, această misiune reprezintă apogeul carierei. Este o onoare să construim aici o brigadă de blindate pe flancul estic al NATO”, afirmă Huber. Militarii germani sunt primiți cu căldură de populația locală – de la mulțumiri rostite pe stradă, până la gesturi simbolice în cafenele sau supermarketuri. „Aici simțim cu adevărat că suntem necesari”, spune generalul.

Complex militar ridicat de la zero

În Lituania urmează să fie ridicat de la zero un complex militar de dimensiunile unui oraș mic, cu cazărmi, depozite, terenuri de antrenament, dar și școli și grădinițe pentru familiile soldaților. Autoritățile lituaniene s-au angajat să finalizeze rapid construcțiile, eliminând obstacolele birocratice.

Pentru populația locală, marcată de proximitatea Rusiei și de războiul din Ucraina, brigada germană este percepută ca o garanție de securitate.

Potrivit sondajelor, între 70 și 80% dintre lituanieni susțin desfășurarea acestei unități. „Securitatea este o chestiune existențială pentru noi”, subliniază Linas Kojala, directorul Centrului de Studii Geopolitice și de Securitate din Vilnius.

Soldații nemți sunt întâmpinați cu căldură în Lituania

Kojala povestește, de asemenea, despre un ofițer căruia un străin i-a cumpărat o băutură într-o cafenea, pur și simplu din recunoștință. Rezervele istorice față de Germania au dispărut.

„Cel mai târziu din 2017, germanii au înțeles că sunt mai mult decât bineveniți aici”, a spus Kojala. Și într-adevăr: oricine se plimbă pe străzile capitalei Lituaniei sau călătorește în orașe mai mici precum Jonava sau Moletai, observă rapid: în mijlocul peisajului urban se văd de nenumărate ori bărbați și femei în uniforme verde-măsliniu pe care oamenii îi opresc pe stradă pentru a le mulțumi că se află în Lituania.

Deși cei 5.000 de militari nu pot opri singuri o invazie, experții consideră că prezența lor transmite un mesaj clar Moscovei: orice atac asupra statelor baltice ar fi tratat ca un atac asupra întregului NATO.

La Kremlin, reacțiile oscilează între ironii privind dimensiunea brigăzii și acuzații că Alianța se apropie tot mai mult de granițele Rusiei.

„Indiferent de retorică, Germania transmite acum un semnal fără echivoc: este prezentă aici, și pentru totdeauna”, concluzionează Kojala.

