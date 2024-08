Patru soldați au fost reperați în orașul Glușkovo, unde au fost surprinși de camerele de securitate jefuind un magazin de telefonie mobilă.

Se crede că ei sunt din unitatea militară cecenă de elită Ahmat, despre care se spune că ar fi fost parțial responsabilă pentru apărarea graniței Kursk.

Soldații au intrat în magazin spărgând o fereastră și apoi au petrecut peste 5 minute luând aparatura din interior.

Ulterior, camerele i-au surprins încercând să pătrundă în depozit. Au încercat în mod repetat să spargă ușa cu un stingător de incendiu, dar nu au reușit, apoi au lovit-o cu piciorul.

Ulterior au reușit să facă o gaură și să o deschidă. Unul dintre hoți a observat camera și a distrus-o.

Imaginile au fost difuzate pe rețelele sociale și de Anton Gherașcenko, fost consilier în Ministerul Ucrainean de Interne.

