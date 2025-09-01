Intitulat „Sezonul ocupanților nimiciți”, videoclipul conține imagini din timpul unor operațiuni care au presupus vânarea și eliminarea atât de soldați, cât și de sisteme de arme ale inamicului.

Forțele speciale ale Centrului de Operațiuni Speciale „A” din cadrul SBU reduc zilnic numărul trupelor și echipamentelor inamice, se arată în videoclip.

În două săptămâni, soldații noștri au distrus: 20 de tancuri, 41 de vehicule blindate, 94 de sisteme de artilerie și sisteme multiple de lansare a rachetelor, 16 sisteme de apărare aeriană, 8 sisteme de război electronic/ contramăsuri electronice, 764 de vehicule, 107 drone și 317 antene de comunicații, 983 de poziții și fortificații inamice, 32 de depozite de muniții și 7 depozite de combustibil. În plus, au ucis peste 1.000 de ocupanți ruși, notează SBU.

Un milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți până la jumătatea lunii iunie. Experții în apărare avertizează însă că liderul rus Vladimir Putin ar putea trimite încă un milion de soldați la moarte pe câmpul de luptă.

