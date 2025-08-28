Atenții, informații care vă pot afecta emoțional!

Vladislav. soldat în Garda Națională, a supraviețuit după ce a fost torturat și abandonat de forțele ruse. În vară, brigada sa a pierdut controlul asupra unei poziții din regiunea Donețk, în apropiere de orașul strategic Pokrovsk.

Capturat de forțele ruse formate din foști deținuți

Încercând să-și ajute camarazii, Vladislav a fost capturat de forțe ruse formate din foști deținuți. Prizonierii au fost supuși unor torturi îngrozitoare.

El a fost ultimul dintre cei 8 soldați aruncați într-o groapă, considerați morți de către ruși.

Cu o rană gravă la gât, Vladislav s-a târât timp de 5 zile până a ajuns în siguranță. Pe 17 august, bărbatul a fost transportat în stare critică la Spitalul Clinic Regional Mecinikov din Dnipropetrovsk, cu pierderi mari de sânge și răni infectate.

Directorul general al unității medicale, Serhii Rîjenko: „Vladislav pierduse mult sânge, rănile începuseră să-i putrezească”.

„Era o sticlă spartă acolo, avea mâinile legate, dar a reușit cumva să taie sfoara cu un ciob”

„Ne-a scris pe o foaie că a avut noroc pentru că atunci când i-au aruncat în groapă, au aruncat și gunoaie peste ei, ca să nu fie vizibili. Era o sticlă spartă acolo, avea mâinile legate, dar a reușit cumva să taie sfoara cu un ciob”, a relatat Viktoria, soția lui Vladislav.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

Vladislav și-a bandajat gâtul cu o pânză și s-a târât în agonie spre pozițiile armatei ucrainene. A fost găsit și salvat.

„Când cineva are gâtul tăiat și sângerează, șansele sunt mici. A rezistat până la capăt. Ce îl deosebește este că până la final a fost convins că totul va fi bine” a declarat directorul Rîjenko.

Nu poate vorbi, a scris despre tot ce s-a întâmplat în jurnalul său

Soldatul se află la Terapie Intensivă a unui spital regional. „Nu poate vorbi, a scris despre tot ce s-a întâmplat în jurnalul său”, explică, cu ochii în lacrimi, Viktoria.

„Primii camarazi capturați, erau de la serviciile de informații. Li ​​s-au scos ochii, li s-au tăiat buzele, urechile, nasul”, a mai scris Vladislav.

Militarul a fost deja supus unei intervenții chirurgicale. Rîjenko spune că medicii vor face tot posibilul ca Vladislav să poată vorbi din nou.

Toți chirurgii noștri speră să facă o operație atât de grozavă, astfel încât eroul să poată vorbi și respira singur din nou.

În ciuda traumei suferite, Vladislav se gândește deja să se întoarcă pe front, explică fratele Ievhen. Dar cel mai mult, acum, își dorește acum să-și vadă fiica de 4 ani

Recomandări Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Informațiile publicate de presa ucraineană nu pot fi verificate în mod independent.