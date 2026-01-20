Creșteri moderate ale prețurilor în stațiunile mari

În 2026, costurile medii pentru cazare în principalele stațiuni montane au crescut moderat comparativ cu sezonul din 2024, arată datele agenției de turism Travelminit. În Poiana Brașov, prețul mediu pe noapte este de 164 de euro, cu 11% mai mult decât cei 148 de euro din 2024.

Sinaia înregistrează o creștere de 6%, cu un tarif mediu de 114 euro pe noapte, iar în Predeal, prețurile au urcat cu aproape 10%, ajungând la o medie de 122 de euro pe noapte. Bușteniul a avut cea mai accentuată creștere, de 14%, cu un preț mediu de 111 euro pe noapte, comparativ cu 97 de euro în sezonul precedent.

Durata medie a sejururilor în aceste destinații este de două nopți, indicând că majoritatea turiștilor preferă escapadele scurte de weekend.

„Confortul și proximitatea față de pârtii sunt esențiale pentru turiștii care aleg să petreacă vacanțe de iarnă în aceste stațiuni”, explică un reprezentant al Travelminit.

Hotelurile, alegerea preferată de turiști

Datele arată că majoritatea turiștilor optează pentru hoteluri datorită serviciilor complete și accesului rapid la pârtii. În Poiana Brașov, 63% dintre rezervări sunt pentru hoteluri, iar în Predeal, procentul urcă la 66%.

Sinaia și Bușteni înregistrează, de asemenea, rate ridicate, cu 56% și, respectiv, 41% dintre turiști preferând hotelurile. Pensiunile rămân însă o alternativă populară, în special pentru familii sau grupuri de prieteni, reprezentând între 15% și 28% din rezervări, în funcție de stațiune.

Stațiunile mici câștigă teren

Tot mai mulți turiști aleg în 2026 să evite aglomerația din marile centre montane, îndreptându-se spre stațiuni mai mici precum Harghita Mădăraș, Rânca, Băile Tușnad sau pârtiile de pe Transalpina. Aceste destinații oferă peisaje spectaculoase, un cadru mai puțin aglomerat și tarife mai accesibile atât la cazare, cât și la facilitățile de schi.

De exemplu, în Harghita Mădăraș, un skipass de o zi pentru adulți costă între 160 și 180 de lei, iar închirierea unui set complet de schi sau snowboard variază între 90 și 110 lei pe zi. La Rânca, tarifele sunt și mai atractive, cu un skipass de aproximativ 150 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii, iar echipamentul complet poate fi închiriat la prețuri de 25-30 de lei pe zi.