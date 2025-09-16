Putin, liderul pe care românii nu-l plac. Posibilitatea unui atac rusesc asupra României

47% dintre respondenți cred că un atac rusesc asupra României este posibil, în timp ce 43% nu cred acest lucru. În același timp, România nu are deloc încredere în Vladimir Putin și percepe Rusia ca o amenințare directă, ceea ce justifică preocuparea privind securitatea națională.

Maia Sandu, Donald Trump sau Emannuel Macron se bucură de simpatia românilor în ciuda campaniei masive de dezinformare și ură care îi vizează în online.

Republica Moldova, Franța, SUA, Germania sau Italia sunt văzute ca cei mai apropiați prieteni ai țării noastre, în timp de Rusia este cel mai puțin apreciată.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Împărțiți în privința Ucrainei

Românii sunt împărțiți în privința sprijinului acordat Ucrainei: o parte consideră că ajutorul militar și financiar este necesar pentru susținerea țării în fața agresiunii ruse, în timp ce alții cred că România nu ar trebui să se implice atât de activ, temându-se de implicarea directă în conflict.

Nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu stârnește cea mai mare apreciere în rândul românilor, 60% dintre respondenți spunând că mai degrabă nu au încredere în el.

Conflictul Israel–Palestina

În privința conflictului Israel–Palestina, 38% dintre români consideră că România ar trebui să adopte o poziție neutră, 35% susțin Israelul, iar 27% susțin Palestina. Aceasta arată că populația este împărțită, dar majoritatea evită implicarea directă, preferând o abordare neutră în crizele internaționale.

Percepția asupra apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO

52,4% dintre români consideră că apartenența României la UE nu afectează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% cred contrariul. Românii văd UE ca un garant al securității și stabilității, complementar NATO, dar rămân prudenți în ceea ce privește cedarea suveranității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE