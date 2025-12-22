Un Schwimmwagen din 1944, cel mai scump Volkswagen second-hand din Olanda

Pe piața auto din Olanda sunt disponibile peste 30.000 de mașini Volkswagen rulate. Însă cea mai scumpă nu este un model sport sau vreun SUV, ci un Schwimmwagen, un vehicul cu doar 24 de cai putere, dar cu o capacitate cu totul ieșită din comun, scrie autovisie.nl.

Numele spune deja totul pentru cei familiarizați cu limba germană: Schwimmwagen înseamnă, literalmente, „mașină care înoată”. Este un vehicul amfibiu, capabil să circule atât pe uscat, cât și pe apă.

Volkswagen type 166 Schwimmwagen❗️

The timing of raising the screw is superb. It's amazing that there are several operational preserved vehicles as a matter of course pic.twitter.com/2OQN59Y8Hb — Nature Moments (@NatureMomentz) October 3, 2025

Modelul a fost utilizat de armata germană în Al Doilea Război Mondial și are numeroase elemente tehnice comune cu Volkswagen Kübelwagen, care, la rândul său, se bazează pe Volkswagen KdF, precursorul celebrului Beetle. Designul îi aparține lui Erwin Komenda, designer Porsche.

Caroserie în formă de cadă

Komenda a creat o caroserie în formă de cadă, ideală pentru deplasarea pe apă. Primele versiuni Schwimmwagen (Type 128) s-au confruntat rapid cu probleme structurale: caroseria se torsiona, iar în unele cazuri se fisura, un defect grav pentru un vehicul amfibiu.

Cea mai scumpă mașină Volkswagen second-hand din Olanda este un Schwimmwagen din 1944, un vehicul militar amfibiu. Sursa foto: autovisie.nl

Ulterior, a fost lansată versiunea Type 166, mult îmbunătățită. Exemplarul scos acum la vânzare în Olanda face parte din această serie.

Volkswagen Schwimmwagen: puțină putere, multă ingeniozitate

Vehiculul datează din ianuarie 1944 și este echipat cu un motor boxer cu patru cilindri, răcit cu aer, de 1.131 cmc, montat în spate.

În prima treaptă de viteză (și la unele versiuni și în marșarier), cei 24 CP erau distribuiți către toate cele patru roți, nu doar către puntea spate. Roțile din spate sunt prevăzute cu axe portal, pentru o gardă la sol mai mare, un detaliu extrem de rar.

Vehiculul poate transporta patru persoane, iar pe „bord” este inscripționată clar viteza maximă: 70 km/h. În partea din spate se află o elice rabatabilă, care este coborâtă atunci când mașina intră în apă. Pe apă, Schwimmwagen-ul atinge aproximativ 10 km/h.

O piesă de istorie la preț de colecție: 195.000 de euro

Este un vehicul istoric extrem de rar, care apare foarte rar pe piață. Schwimmwagen-ul este scos la vânzare de dealerul Metropole din Druten, cunoscut pentru ofertele sale neobișnuite.

Prețul cerut este de 195.000 de euro, astfel că acest model devine de departe cea mai scumpă mașină Volkswagen second-hand din Olanda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE