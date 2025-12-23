Întrebat de un jurnalist dacă obiectivul lui este să-l oblige pe Maduro să abandoneze puterea, Donald Trump răspuns că liderul regimului de la Caracas „este cel care decide ce vrea să facă”. „Eu cred că asta ar fi înţelept din partea sa”, a adăugat președintele american.

„El poate să facă tot ce își dorește. Tot ce își dorește. Nu ne deranjează. Dacă vrea să facă ceva, dacă face pe durul, va fi ultima oară când va face pe durul”, a insistat Trump.

Liderul republican de la Casa Albă a subliniat apoi că armata americană a desfăşurat o „flotă gigantică” în Caraibi.

Nicolas Maduro a apreciat la rândul lui că preşedintele american „ar face mai bine să se ocupe de afacerile ţării sale” decât să aibă grija regimului său.

Acest schimb de replici a avut loc cu o zi înainte de o reuniune a Consiliului de Securitate a ONU consacrată crizei dintre administrația Trump şi regimul de la Caracas.

Donald Trump şi-a reiterat luni acuzaţiile potrivit cărora conducerea Venezuelei a făcut „lucruri oribile Statelor Unite” prin faptul că a trimis „criminali, deţinuţi, traficanţi de droguri, bolnavi mental şi incompetenţi”.

Marina americană a impus o blocadă asupra Venezuelei și a confiscat deja două petroliere vizate de sancțiuni. Această blocadă este însoțită de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri. Un nou atac a avut loc luni și s-a soldat cu un mort, în Pacific. Numărul morților în aceste atacuri, lansate la începutul lunii septembrie, a crescut la 105.

Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al ONU, Maduro acuză Statele Unite de „piraterie de stat” care „constituie o ameninţare directă la adresa ordinii juridice internaţionale şi a securităţii mondiale”.

Administrația Trump acuză la rândul ei regimul Maduro de faptul că se menține ilegal la putere și se serveşte de petrol, principala resursă a Venezuelei, pentru a finanţa „narcoterorismul, traficul de persoane, crimele şi răpirile”. Regimul Maduro respinge aceste acuzații. În acest context, Donald Trump nu exclude să declanșeze un război împotriva lui Nicolas Maduro.

