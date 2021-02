Sorin Cîmpeanu a venit cu exemplul personal în susținerea ideii că profesorii trebuie formați la Aleph News, citată de HotNews.ro.

El a declarat că deși s-a certificat în urmă cu 20 de ani pentru învățământul la distanță și ”credeam că sunt pregătit pentru predarea online”, a descoperit că între teorie și practică e o mare diferență.

„În vara acestui an (sic!) am spus că și colegii mei trebuie să fie pregătiți, am făcut 40 de grupe de câte 10-12 cadre didactice, 16 ore – 8 ore teoretice, 8 ore practice -, am participat și eu cuminte, ca un elev ascultător, la aceste cursuri, crezând că știu. După primele ore, mi-am dat seama cât de puține știu cu privire la realizarea unui conținut pentru predarea online, total diferit de un conținut pentru predarea clasică, și până la evaluare, care, la rândul ei, este total diferită de cea clasică”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

„Este nevoie de formarea cadrelor didactice, pentru că va fi nevoie de predare online și predarea online e cu adevărată eficientă dacă se face după ce ai fost instruit. Există deja un proiect în curs”, a adăugat ministrul.

Un avantaj al ultimei perioade este că atât elevii, cât și profesorii au dezvoltat competențe digitale mult mai pronunțate decât înainte, care nu trebuie să se piardă, pentru că, spune ministrul educației, se va merge mai mult către teleșcoală și telemuncă și după ce pandemia de COVID-19 se va încheia.

„Aceia dintre noi care cred că după ce vom fi încheiat această pandemie – și o vom încheia -, vom reveni la momentul în care se va face numai școală fizică, se înșală. Se va merge mult mai mult, că vrem sau nu vrem, către teleșcoală și telemuncă”, a declarat Cîmpeanu.

„Important este să identificăm acele domenii în care teleșcoala se potrivește, pentru că sunt discipline în care este potrivită, altele în care este total nepotrivită, precum disciplinele vocaționale. O bună parte vor continua să fac online”, a conchis ministrul.

Școlile au fost redeschise luni, 8 februarie, peste două milioane de elevi întorcându-se în bănci.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Andrei Baciu, de la Ministerul Sănătăţii: România se află pe locul 14 la nivel global în ce priveşte rata de vaccinare

Camionetă neînmatriculată, încărcată cu lemne fără documente, depistată în Prahova. Șoferul beat a fost reținut

O familie din Iași și-a găsit fiul spânzurat, după un mesaj de adio trimis de acesta prietenilor online. Tânărul are șanse să rămână în viață

PARTENERI - GSP.RO Momente groaznice la Australian Open! O dublă campioană, eliminată după ce i s-a făcut rău pe teren

Playtech.ro Moment rușinos la Românii au Talent. Alexandra Dinu s-a făcut de râs. Cum a reacționat Andra

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2021. Berbecii au mai mult curaj astăzi și vor îndrăzni să ajungă la finalul unui drum

Știrileprotv.ro Cea mai îngustă casă din Londra, de 1,7 m lăţime, este de vânzare pentru 1 milion de euro. Foto din interior

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE One Night Gallery. De ce e special acest proiect? (Publicitate)