Pepe a dezvăluit recent, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, că a fost nevoit să deschidă un proces împotriva fostei sale soții, Raluca Pastramă, pentru a-și muta fiicele, Rosa și Maria, la o nouă școală, aflată mai aproape de locuința lor. După divorțul de Raluca, fetele au rămas să locuiască alături de tatăl lor, care, la dorința acestora, a încercat încă de anul trecut să le schimbe instituția de învățământ.

Pepe a explicat că Raluca Pastramă a refuzat să dea acordul pentru transferul fetelor, motiv pentru care artistul a fost nevoit să apeleze la instanță. Motivul principal al dorinței de mutare a fost distanța mare între vechea școală și locuința actuală a fetelor, care petreceau mult timp în trafic.

„Era nevoie de o școală în apropierea casei și foarte bine cotată. (…) La școala din Colentina au început. Pentru 1-4 a fost în regulă. Maria a vrut din clasa a cincea să se mute, dar nu am reușit din clasa a cincea, am reușit din a șasea. Tot la privat. Nu am reușit să o mut că nu puteam singur.(…) Când am zis că vreau să mut fetele în apropierea casei la o școală mai bună (…) nu mi-a dat semnătură. (…) Până la urmă tot nu mi-a dat semnătură. Am deschis proces, dar s-a rezolvat. (…) Nu mi s-a părut penibil nici măcar că am deschis proces și l-am câștigat”, a declarat Pepe la „Un show păcătos”.

„Am deschis procesul, am câștigat”

În urma câștigării procesului, artistul a reușit să le mute pe Rosa și Maria la o instituție de învățământ mai apropiată, satisfăcând astfel dorința copiilor săi de a reduce timpul petrecut pe drum. Acest episod reflectă dificultățile prin care Pepe a trecut pentru a le asigura fiicelor sale un mediu educațional mai convenabil, în ciuda neînțelegerilor cu fosta sa soție.

„Am deschis procesul, am câștigat, au fost fetele au luat examenul, în două zile ea a făcut apel. Nu ai cum. Ea inițial nici nu s-a prezentat la proces. (…) Apoi a venit la apel”, a mai spus Pepe.

Cât plătește Pepe pentru școala fetelor

După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe și-a refăcut viața alături de Yasmine Ody. Artistul și-a luat în serios rolul de tată și a luptat ca cele două fete ale sale, Maria și Rosa, să locuiască cu el. Acum, cântărețul de muzică latino a luat decizia de a le muta pe fiicele sale la o școală privată din București, unde merg și alți copii de vedetă.

Pepe a fost alături în prima zi de școală de Maria și Rosa, iar Yasmine a fost și ea prezentă să le susțină. Pe Facebook, artistul a postat un mesaj, unde a anunțat că fetele sale au început cursurile la o nouă școală și că au luat cu succes examenele de admitere.

„Sunt mândru pentru dorința voastră de evoluție și curajul de care ați dat dovadă când ați ales mutarea la Olga Gudynn International School. Examenele de admitere au fost luate cu succes și argumentele voastre legate de timpul pierdut în trafic până acum plus luptele și răbdarea de a primi o semnătură timp de un an și jumătate sunt dovada faptului că sunteți deja mari și știți ce vreți de la viață. Ați reușit, felicitări și mult succes la învățătură!!! Vă iubește tati!!!”, a scris Pepe pe rețelele de socializare.

Taxa lunară pentru ciclul gimnazial este de 1.130 de euro costul anual ajunge astfel la suma 13.560 de euro pentru fiecare dintre ele.

