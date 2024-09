„Anul acesta şcolar este unul special, anul în care putem vorbi de schimbări vizibile în educaţie pentru toţi copiii, indiferent de locul în care s-au născut. Am luptat pentru care fiecare clasă, din fiecare şcoală din România copiii să primească bursă pentru a fi stimulaţi să îşi dorească să fie mai buni în fiecare zi. Sprijinim progresul, însă în aceeaşi măsură sprijinim performanţa prin bursele de excelenţă olimpică pe care le acordăm. Ne dorim ca şcoala să fie un loc pentru educaţie de calitate şi avem investiţii în şcoli aşa cum nu am avut niciodată în ultimele trei decenii”, a afirmat Ligia Deca în discursul de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti, potrivit news.ro.

Ministrul Educaţiei a transmis un mesaj prin care a spus că ministerul are toleranţă zero faţă de violenţa în şcoli: „Şcoala aparţine comunităţii. Convingerea mea este că victoriile nu pot fi doar individuale şi, pentru o schimbare profundă şi de durată, dialogul este cheia. Trebuie să fim uniţi împotriva oricărei forme de agresiune, pentru binele copiilor, toleranţă zero pentru violenţă trebuie să fie un crez comun”.

Deca a avut un mesaj şi pentru preşedintele Klaus Iohannis, al cărui consilier a fost, până să ajungă ministru: „Domnule preşedinte, sunteţi parte din progresul despre care am vorbit. Vă mulţumesc pentru încrederea dumneavoastră că educaţia merită orice efort şi pentru investiţia din ultimul deceniu în crezul că educaţia este baza oricărei societăţi prospere, bazate pe valori!”.

Klaus Iohannis a fost prezent și el alături de Ligia Deca la Liceul Mihai Viteazul.

Aproximativ trei milioane de elevi au început școala în peste 16.000 de școli la nivel național, iar 180.000 de copii au intrat în clasa pregătitoare. Anul şcolar 2024-2025 rămâne organizat în cinci module de cursuri, despărțite de cinci vacanţe. Printre noutăți se numără și aceea că școlile pot interzice intrarea elevilor cu telefoanele mobile.

Potrivit datelor oficiale, numărul școlilor cu toalete în curte a scăzut la 70. Acum 7 ani, erau 2.300 de astfel de școli, iar în urmă cu 5 ani, numărul a scăzut la 300.

